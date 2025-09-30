Endonezya'da Okul Çöktü, Onlarca Öğrenci Enkaz Altında... 1 Ölü, 102 Yaralı Var
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde tadilat yapılan yatılı okul binası çöktü. Faciada ilk belirlemelere göre 1 öğrenci hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı. Ayrıca çoğu 12-17 yaşlarında olan en az 65 öğrenci enkaz altında bulunuyor.
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Sidoarjo kasabasında tadilat yapılan yatılı okul binası çöktü. Polis ve arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 102 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.
ENKAZ ALTINDA EN AZ 65 KİŞİ VAR
Enkaz altında çoğu 12-17 yaşlarında en az 65 öğrencinin bulunduğu, binanın yeniden çökme riskinin arama kurtarma çalışmalarını aksattığı ifade edildi.
Arama ve kurtarma çalışmalarını yöneten Nanang Sigit basına yaptığı açıklamada, yüzlerce arama kurtarma görevlisinin katıldığı çalışmaların sürdüğünü ve enkaz altında mahsur kalanlara su ve oksijen sağlandığını aktardı. Sigit, çalışmalarda, ekiplerin enkaz altında birkaç ceset gördüğünü ancak hala hayatta olanları kurtarmaya odaklandıklarını dile getirdi.
Tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü öne sürüldü ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
