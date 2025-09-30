Endonezya'da Okul Çöktü, Onlarca Öğrenci Enkaz Altında... 1 Ölü, 102 Yaralı Var

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde tadilat yapılan yatılı okul binası çöktü. Faciada ilk belirlemelere göre 1 öğrenci hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı. Ayrıca çoğu 12-17 yaşlarında olan en az 65 öğrenci enkaz altında bulunuyor.

Son Güncelleme:
Endonezya'da Okul Çöktü, Onlarca Öğrenci Enkaz Altında... 1 Ölü, 102 Yaralı Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Sidoarjo kasabasında tadilat yapılan yatılı okul binası çöktü. Polis ve arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 102 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

ENKAZ ALTINDA EN AZ 65 KİŞİ VAR

Enkaz altında çoğu 12-17 yaşlarında en az 65 öğrencinin bulunduğu, binanın yeniden çökme riskinin arama kurtarma çalışmalarını aksattığı ifade edildi.

Endonezya'da Okul Çöktü, Onlarca Öğrenci Enkaz Altında... 1 Ölü, 102 Yaralı Var - Resim : 1

Arama ve kurtarma çalışmalarını yöneten Nanang Sigit basına yaptığı açıklamada, yüzlerce arama kurtarma görevlisinin katıldığı çalışmaların sürdüğünü ve enkaz altında mahsur kalanlara su ve oksijen sağlandığını aktardı. Sigit, çalışmalarda, ekiplerin enkaz altında birkaç ceset gördüğünü ancak hala hayatta olanları kurtarmaya odaklandıklarını dile getirdi.

Tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü öne sürüldü ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Endonezya'da Okul Çöktü, Onlarca Öğrenci Enkaz Altında... 1 Ölü, 102 Yaralı Var - Resim : 2

Okul Yemeğinden 6 Bin Öğrenci Zehirlendi! Her Gün Yüzlercesi Hastanelere KoşuyorOkul Yemeğinden 6 Bin Öğrenci Zehirlendi! Her Gün Yüzlercesi Hastanelere KoşuyorDünya
Endonezya'da Halk Sokağa Döküldü, Protestolar Dinmiyor! 6 ÖlüEndonezya'da Halk Sokağa Döküldü, Protestolar Dinmiyor! 6 ÖlüDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Endonezya Okul
Son Güncelleme:
12 Saatlik Faciadan Kahreden Haber... Türk Vatandaşı Rus Saldırısında Öldü Türk Vatandaşı Rus Saldırısında Öldü
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin Mobilya Devi Resmen İflas Etti! Yüzlerce Çalışan İşsiz Kalacak Türkiye'nin Mobilya Devi İflas Etti
Bakan Fidan, Gazze İçin Diplomasi Trafiğine Hız Verdi Bakan Fidan, Gazze İçin Diplomasi Trafiğine Hız Verdi
Togg'un Avrupa Macerası Başladı! Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu: Togg'un Almanya Fiyatı Ne Kadar, İlk Satışlar Ne Zaman Yapılacak? Togg'un Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama Geliyor Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor
Çanakkale'de Akran Zorbalığı: Ayağına Bastı Diye Sınıf Arkadaşını Öldüresiye Darbetti Ayağına Bastı Diye Sınıf Arkadaşını Öldüresiye Darbetti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Altın Rekora Doymuyor! Bir Günde 100 Lira Birden Sıçradı Altın Rekora Doymuyor! Bir Günde 100 Lira Birden Sıçradı