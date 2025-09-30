12 Saatlik Faciadan Kahreden Haber... Türk Vatandaşı Rus Saldırısında Öldü

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği 12 saatlik saldırıda Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş hayatını kaybetti. Uyarılara rağmen sığınağa girmeyen Bektaş’ın bulunduğu bölgeye bomba isabet etti. Bombardımanda Bektaş’ın yanı sıra üç kişi daha yaşamını yitirdi.

12 Saatlik Faciadan Kahreden Haber... Türk Vatandaşı Rus Saldırısında Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği 12 saat süren bombardımanda Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş hayatını kaybetti.

12 Saatlik Faciadan Kahreden Haber... Türk Vatandaşı Rus Saldırısında Öldü - Resim : 1
Uyarılara rağmen sığınağa girmeyen Türk vatandaşı Tevfik Bektaş'ın bulunduğu bölgeye bomba isabet etti

Edinilen bilgilere göre, Akyazı’dan aldığı yükü Kiev’e götüren 3 çocuk babası Bektaş, yükünü boşalttıktan sonra gümrük sahasında beklemeye başladı. Rusya’nın başlattığı yoğun saldırılar öncesinde sivillere sığınaklara girmeleri yönünde uyarı yapılmasına rağmen Bektaş, tırında kalmayı tercih etti.

12 Saatlik Faciadan Kahreden Haber... Türk Vatandaşı Rus Saldırısında Öldü - Resim : 2
Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği 12 saatlik saldırıda Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş hayatını kaybetti

Bombardıman sırasında bölgeye düşen bombalardan biri Bektaş’ın bulunduğu noktaya isabet etti. Ağır hasar gören bölgede Bektaş yaşamını yitirirken, saldırıda üç kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırı sonrası kaydedilen görüntülerde, bombardımandan etkilenen tırların ve büyük araçların alev aldığı anlar yer aldı.

12 Saatlik Felaket! Rusya Ukrayna’nın Kalbini Yerle Bir Etti12 Saatlik Felaket! Rusya Ukrayna’nın Kalbini Yerle Bir EttiGüncel

Polonya ve Estonya’dan Sonra İsveç de Alarmda! Havada ‘Rusya’ TedirginliğiPolonya ve Estonya’dan Sonra İsveç de Alarmda! Havada ‘Rusya’ TedirginliğiDünya

Rus İHA'ları Avrupa Semalarında: Zelenskiy'den 'Savaş Genişliyor' AlarmıRus İHA'ları Avrupa Semalarında: Zelenskiy'den 'Savaş Genişliyor' AlarmıDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Rusya Ukrayna
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı
Bakan Fidan, Gazze İçin Diplomasi Trafiğine Hız Verdi Bakan Fidan, Gazze İçin Diplomasi Trafiğine Hız Verdi
Hamas'tan ABD'nin Gazze Planına Jet Yanıt! Hamas'tan ABD'nin Gazze Planına Jet Yanıt!
Fenerbahçe'de Deprem Üstüne Deprem! Yıldız Oyuncudan Kahreden Haber Geldi: Resmen Açıklandı Yıldız Oyuncudan Kahreden Haber Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Manisa’da 3 Gündür Aranan Gencin Korkunç Sonu! Manisa’da 3 Gündür Aranan Gencin Korkunç Sonu!
Kayseri'de Dehşet! 12 Yaşındaki Çocuk, Babasını Bıçakladı Kayseri'de Dehşet! 12 Yaşındaki Çocuk, Babasını Bıçakladı
Hamas'tan ABD'nin Gazze Planına Jet Yanıt! Hamas'tan ABD'nin Gazze Planına Jet Yanıt!
12 Saatlik Faciadan Kahreden Haber... Türk Vatandaşı Rus Saldırısında Öldü Türk Vatandaşı Rus Saldırısında Öldü