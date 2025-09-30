12 Saatlik Faciadan Kahreden Haber... Türk Vatandaşı Rus Saldırısında Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği 12 saat süren bombardımanda Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş hayatını kaybetti.

Uyarılara rağmen sığınağa girmeyen Türk vatandaşı Tevfik Bektaş'ın bulunduğu bölgeye bomba isabet etti

Edinilen bilgilere göre, Akyazı’dan aldığı yükü Kiev’e götüren 3 çocuk babası Bektaş, yükünü boşalttıktan sonra gümrük sahasında beklemeye başladı. Rusya’nın başlattığı yoğun saldırılar öncesinde sivillere sığınaklara girmeleri yönünde uyarı yapılmasına rağmen Bektaş, tırında kalmayı tercih etti.

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği 12 saatlik saldırıda Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş hayatını kaybetti

Bombardıman sırasında bölgeye düşen bombalardan biri Bektaş’ın bulunduğu noktaya isabet etti. Ağır hasar gören bölgede Bektaş yaşamını yitirirken, saldırıda üç kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırı sonrası kaydedilen görüntülerde, bombardımandan etkilenen tırların ve büyük araçların alev aldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA