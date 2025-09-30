12 Saatlik Faciadan Kahreden Haber... Türk Vatandaşı Rus Saldırısında Öldü
Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği 12 saatlik saldırıda Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş hayatını kaybetti. Uyarılara rağmen sığınağa girmeyen Bektaş’ın bulunduğu bölgeye bomba isabet etti. Bombardımanda Bektaş’ın yanı sıra üç kişi daha yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı’dan aldığı yükü Kiev’e götüren 3 çocuk babası Bektaş, yükünü boşalttıktan sonra gümrük sahasında beklemeye başladı. Rusya’nın başlattığı yoğun saldırılar öncesinde sivillere sığınaklara girmeleri yönünde uyarı yapılmasına rağmen Bektaş, tırında kalmayı tercih etti.
Bombardıman sırasında bölgeye düşen bombalardan biri Bektaş’ın bulunduğu noktaya isabet etti. Ağır hasar gören bölgede Bektaş yaşamını yitirirken, saldırıda üç kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.
Saldırı sonrası kaydedilen görüntülerde, bombardımandan etkilenen tırların ve büyük araçların alev aldığı anlar yer aldı.
Kaynak: İHA