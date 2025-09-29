12 Saatlik Felaket! Rusya Ukrayna’nın Kalbini Yerle Bir Etti

Rusya ve Ukrayna arasında 3 yıldır devam eden savaş sürerken Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil birçok bölgeye 12 saat boyunca füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, misilleme yapacaklarını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için barış müzakereleri sürerken, Rusya Ukrayna’nın hükümet binasının ilk kez vurmuştu. Ardından Polonya, onlarca İHA’nın ülke sınırını ihlal ettiğini duyurarak acil önlemler almıştı.

12 Saatlik Felaket! Rusya Ukrayna’nın Kalbini Yerle Bir Etti - Resim : 1
Rusya Ukrayna'ya 12 saat füze saldırı düzenledi

12 SAAT SÜREN SALDIRI

Rusya, başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın 11 farklı bölgesini hedef alan geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Yaklaşık 12 saat süren saldırılarda, yüzlerce füze ve insansız hava aracı (İHA) kullanıldı.

12 Saatlik Felaket! Rusya Ukrayna’nın Kalbini Yerle Bir Etti - Resim : 2
4 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı

70 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna yetkilileri saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 70’ten fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin tamamı Kiev'de bulunurken, yaralılar arasında çocukların da olduğu bildirildi.

Başkentin yanı sıra Zaporijya, Donetsk, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv ve Çernigiv bölgeleri de hedef alındı.

12 Saatlik Felaket! Rusya Ukrayna’nın Kalbini Yerle Bir Etti - Resim : 3

ZELENSKİY’DEN MİSİLLEME GÖZDAĞI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıların Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası sonunda gerçekleştiğine dikkat çekerek, bunun "Rusya'nın uluslararası topluma açık bir mesajı" olduğunu ifade etti.

12 Saatlik Felaket! Rusya Ukrayna’nın Kalbini Yerle Bir Etti - Resim : 4
Çok sayıda bina hasar aldı

Zelenskiy, Rusya’ya karşı misilleme yapılacağını belirtti ve ABD'nin yaptırım tehdidine destek verdi. Ayrıca Avrupa ülkelerine, Rus petrol ve gaz ithalatını kısıtlama çağrısı yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, saldırıların Ukrayna'nın askeri altyapısını hedef aldığını savundu. Bakanlık, gece boyunca uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna’nın savunma sanayisine ait tesislerinin ve askeri havaalanlarının vurulduğunu duyurdu.

12 Saatlik Felaket! Rusya Ukrayna’nın Kalbini Yerle Bir Etti - Resim : 5

