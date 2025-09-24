Zelenskiy’den BM Genel Kurulu'nda Putin’e Büyük Rest! 'Şu An Yapılmalı' Diyerek Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalar yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’ya gözdağı verdi. Zelenskiy, “Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa bu yapılmalı. Şu an yapılmalı” diye vurguladı.

Zelenskiy, Rusya'nın ateşkesi reddettiğini vurgulayarak Ukrayna'nın barış ve özgürlük mücadelesinde yalnız bırakıldığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

“HUKUK GÜÇLÜ DOSTLARINIZ YOKSA İŞLEMİYOR”

Zelenskiy, küresel sistemin zayıflıklarına dikkat çekerek, "Uluslararası kurumlar yeterince güçlü değil. Güçlü müttefikleriniz yoksa, adaletin yerini bulması da mümkün olmuyor" ifadelerini kullandı.

Suriye ve Afganistan örneklerini gündeme getiren Ukrayna lideri, uluslararası kurumların etkisizliğinin bu ülkeleri istikrarsızlığa sürüklediğini söyledi. "Taliban, Afganistan’ı Orta Çağ karanlığına döndürdü. Bu, küresel kurumların etkisiz kalmasının bir sonucudur" dedi.

“AVRUPA’YI DA TEHDİT EDİYOR”

Rusya’nın sadece Ukrayna’yı değil, Avrupa’yı da hedef aldığını savunan Zelenskiy, Rus jetlerinin Estonya hava sahasını kasıtlı olarak ihlal ettiğini belirtti. Gürcistan ve Belarus’un da risk altında olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Moldova kaybedilmemeli. Avrupa, bu ülkenin yanında yer almalı” diyerek Avrupa Birliği'ne Moldova için daha güçlü bir destek çağrısında bulundu.

DRONE VE YAPAY ZEKA UYARISI

Konuşmasında modern savaş teknolojilerine de değinen Zelenskiy, insansız hava araçları ve yapay zekanın savaşlarda yaygın şekilde kullanılmasının yeni tehditler oluşturduğunu belirtti. Ukrayna lideri “Artık sadece devletler değil, bireyler de drone’larla ölümcül saldırılar düzenleyebiliyor. Bu, dünyanın en büyük silahlanma yarışına dönüştü” dedi.

Yapay zeka alanında küresel bir düzenleme ihtiyacına dikkat çeken Zelenskiy, “Bu konuda birkaç yıl daha beklersek her şey için çok geç olabilir” uyarısında bulundu.

"BAŞARIMIZI DRONELARA BORÇLUYUZ"

Ukrayna'nın donanma gücünün sınırlı olmasına rağmen Karadeniz’de insansız hava araçlarıyla başarı elde ettiklerini dile getiren Zelenskiy, “Deniz ticaret yollarımızı bu teknolojiyle koruyoruz. Rus bombardıman uçaklarını etkisiz hale getirdik” şeklinde konuştu. Ayrıca, sivilleri korumak amacıyla yer altı okulları ve hastaneler inşa ettiklerini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN PUTİN ÇIKIŞI

Zelenskiy konuşmasının sonunda, “Eğer Rusya’ya karşı askeri müdahale gerekiyorsa, bu şimdi yapılmalı. Şu an, harekete geçme zamanıdır” dedi. Rusya’yı durdurmanın, küresel güvenliğin korunmasından daha az maliyetli olacağını ifade etti.

Kaynak: AA