Sakarya'da 1 Buçuk Milyon Liralık Operasyon! Tam 3,2 Ton Ele Geçirildi
Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda Akyazı ilçesi otoyol gişelerinde M.S.C. (26) idaresindeki tır durduruldu.
Araçta gerçekleştirilen aramada; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. M.S.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Operasyon anı ise saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA