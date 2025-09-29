Sakarya'da 1 Buçuk Milyon Liralık Operasyon! Tam 3,2 Ton Ele Geçirildi

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Sakarya'da 1 Buçuk Milyon Liralık Operasyon! Tam 3,2 Ton Ele Geçirildi
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda Akyazı ilçesi otoyol gişelerinde M.S.C. (26) idaresindeki tır durduruldu.

Sakarya'da 1 Buçuk Milyon Liralık Operasyon! Tam 3,2 Ton Ele Geçirildi - Resim : 1

Araçta gerçekleştirilen aramada; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. M.S.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon anı ise saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'da 1 Buçuk Milyon Liralık Operasyon! Tam 3,2 Ton Ele Geçirildi - Resim : 2

Kaynak: İHA

