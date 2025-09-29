Kazova Tekstil Davasında İki Kişiye Tahliye

Kazova Tekstil davasında aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 13 tutuklu sanıktan Abdullah Der ve Deniz Kutlu’nun tahliyelerine karar verildi.

Kazova Tekstil Davasında İki Kişiye Tahliye
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün de arasında bulunduğu 25 kişinin, "Kazova Tekstil üzerinden 2013-2014 yılında DHKP-C'ye finansman sağladıkları" iddiasıyla yargılandıkları davanın yeni duruşması görüldü.

Son olarak, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 13 tutuklu sanıktan Abdullah Der ve Deniz Kutlu’nun tahliyelerine karar verildi.

Kazova Tekstil Davasında İki Kişiye Tahliye - Resim : 1
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “DHKP-C’ye belediye ihaleleri üzerinden finansman sağlandığı” iddiasıyla soruşturma başlattı. Aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de "şüpheliler" arasındaydı.

Kaynak: ANKA

Şükrü Genç Dava
