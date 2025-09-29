Güllü'nün Ölümünde Yeni Detaylar: İşte Kameradaki 2 Dakikalık Eksik Kısım ve 'Mayi Sabun' Detayı

Yalova'daki evinin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin, evdeki kameradan iki dakikalık eksik kısımların görüntüsü ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşerek, hayatını kaybetmesiyle sevenlerini hüzne boğan sanatçı ‘Güllü’nün ev içi kamera görüntülerinin eksik kısımları ortaya çıktı.

Ölümünün arkasındaki sır perdesi henüz aralanmayan Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken olay anının ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Özellikle sosyal medyada lavabodan çıktıktan sonra düşene kadar olan 2 dakikalık eksik kısımla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı.

Güllü'nün Ölümünde Yeni Detaylar: İşte Kameradaki 2 Dakikalık Eksik Kısım ve 'Mayi Sabun' Detayı - Resim : 1
Kamera görüntülerindeki 2 dakikalık eksik kısım çok konuşulmuştu.

Müzik sesisin düşme sırasında kesilmesine ilişkin pek çok iddia ortaya atılırken, bu durumun güvenlik kamerasının özelliği olduğu iddia edildi.

Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği görüldü. Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

Güllü’nün ölümüne ilişkin ev içi görüntülerinin tamamı ortaya çıktı.

Güllü'nün Ölümünde Yeni Detaylar: İşte Kameradaki 2 Dakikalık Eksik Kısım ve 'Mayi Sabun' Detayı - Resim : 2
Güllü'nün Roman havası oynarken düştüğü iddia edilmişti.

ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede, "Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü" demişti.

Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'Magazin
Son Anlarında Yanındaydı... Güllü Nasıl Pencereden Düştü? Kızının İfadesi Ortaya ÇıktıSon Anlarında Yanındaydı... Güllü Nasıl Pencereden Düştü? Kızının İfadesi Ortaya ÇıktıGüncel
Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında!Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında!Gündem

Kaynak: İHA

Etiketler
Güllü Yalova
Son Güncelleme:
Mersin'de Şok Saldırı: İş Yerine Ateş Açtı, Patenle Kayarak Kaçtı! İş Yerine Ateş Açtı, Patenle Kayarak Kaçtı!
Komşusundan Çaldığı Altınları Bozdurdu: O Anlar Kamerada Komşusundan Çaldığı Altınları Böyle Bozdurdu
Otomotiv Sektörünü Altüst Eden Karar: Fabrikadan Yeni Çıkan Elektrikli Araç Apar Topar İptal Edildi! Artık Yollarda Olmayacak O Elektrikli Araçlar İptal Edildi
Bir Anda Karar Verdi! Icardi'nin Yeni Adresi Belli Oldu Icardi'nin Yeni Adresi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar... Özel'den F-35 Yorumu; 'Üstüme Düşeni Yaparım'
Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı
Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek