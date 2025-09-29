Güllü'nün Ölümünde Yeni Detaylar: İşte Kameradaki 2 Dakikalık Eksik Kısım ve 'Mayi Sabun' Detayı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşerek, hayatını kaybetmesiyle sevenlerini hüzne boğan sanatçı ‘Güllü’nün ev içi kamera görüntülerinin eksik kısımları ortaya çıktı.

Ölümünün arkasındaki sır perdesi henüz aralanmayan Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken olay anının ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Özellikle sosyal medyada lavabodan çıktıktan sonra düşene kadar olan 2 dakikalık eksik kısımla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı.

Kamera görüntülerindeki 2 dakikalık eksik kısım çok konuşulmuştu.

Müzik sesisin düşme sırasında kesilmesine ilişkin pek çok iddia ortaya atılırken, bu durumun güvenlik kamerasının özelliği olduğu iddia edildi.

Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği görüldü. Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

Güllü’nün ölümüne ilişkin ev içi görüntülerinin tamamı ortaya çıktı.

Güllü'nün Roman havası oynarken düştüğü iddia edilmişti.

ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede, "Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü" demişti.

Kaynak: İHA