Mersin'de Şok Saldırı: İş Yerine Ateş Açtı, Patenle Kayarak Kaçtı!
Mersin’de bir dikim atölyesine patenli ve silahlı saldırgan ateş açtı. Olay anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Mersin’de tamamen siyah giyimli ve yüzü kapalı bir kişi, patenle kayarak iş yerine silahla defalarca ateş etti. Olay anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
PATENLE KAYARAK ATEŞ AÇTI
Olay, dün sabaha karşı merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1812. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bodrum katında dikim atölyesi bulunan iş yerinde bir süre oyalanan şüpheli, patenle kayarak elindeki silahla defalarca ateş açtı. Kurşunlar duvara isabet etti.
Polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
