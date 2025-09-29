Komşusundan Çaldığı Altınları Bozdurdu: O Anlar Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’da komşusunun ziynet eşyalarını çalan kadının kuyumcuda altın satma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesinde 25 Eylül Perşembe günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İzmir’de yaşayan N.A. (41), Samsun’daki evini temizlemek için geldiğinde komşusu H.K.’yı yanına çağırdı. Bu sırada H.K., evde bulunan çantadan 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Eşyalarının kaybolduğunu fark eden N.A., durumu polise bildirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla şüphelinin mağdurun karşı komşusu H.K. (34) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan H.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli H.K.’nin çaldığı altınları kuyumcuda satmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA