Yeni Barış Boyun İddianamesi: Çete Üyeleri Yakalanmamak İçin Yanlarında Polisle Geziyor

Barış Boyun çetesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı yeni iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından resmen kabul edildi. Çete üyelerine yönelik toplamda bin 281 yıl hapis cezası talep ediliyor.

SİLİVRİ’DE DEV DAVANIN TARİHİ BELİRLENDİ

NTV’den Ökkeş Taşkın’ın aktardığı bilgilere göre, Marmara Cezaevi (Silivri) yerleşkesinde 23 Şubat 2026 tarihinde başlayacak dava yaklaşık bir ay sürecek. İddianamede, çetenin “uyuşturucu ve silah ticareti”, “kasten öldürme”, “tehdit” ve “yağma” gibi 120’den fazla suç işlediği iddia edildi.

ÇETENİN YAPISI AYRINTILI İNCELENDİ

İddianameye göre, örgütün hiyerarşik yapısı, polislerden kaçış yöntemleri, iletişim biçimleri, mali kaynakları ve propaganda teknikleri kapsamlı şekilde ortaya kondu. Ayrıca, çetenin uluslararası bağlantıları ve Sırp mafyasıyla işbirliği yaptığı, ünlü Sırp Suç Örgütü Skaljari’nin lideri Jovan Vukotic cinayetini taşeron olarak gerçekleştirdiği iddia edildi.

304 ŞÜPHELİ VE 167 ŞİKAYETÇİ

İddianamede 167 mağdurun şikâyetçi olduğu ve aralarında Barış Boyun’un da bulunduğu 304 kişinin şüpheli sıfatıyla yer aldığı belirtildi. Bu kişiler hem tutuklu hem de adli kontrol altında bulunuyor.

ÇETENİN HİYERARŞİSİ VE İLETİŞİM AĞI

Soruşturma kapsamında çetenin liderinin Barış Boyun olduğu kesimleşti. Örgütün temel işleyişi, lider ve yöneticiler tarafından verilen emirlerin alt kademeye iletilmesiyle suçların gerçekleştirilmesi üzerine kurulu. Ayrıca, çete üyeleri arasında yapılan eylemler öncesinde yurt dışındaki yöneticilerle telekonferans aracılığıyla görüşmeler yapıldığı tespit edildi. Bu görüşmelerin normal telefonlar üzerinden yapılmaması ise dikkat çekti.

AVUKATLAR ARACILIĞIYLA İFADE TALİMATLARI

Örgütün adli süreçlere müdahale girişimleri de soruşturmanın önemli bir parçası. Yakalanan üyeler, karakola götürülmeden önce avukatlar gönderilerek ifade verme şekilleri konusunda talimat aldı. Bu yöntemle üyeler, yöneticilerin direktifleri doğrultusunda hareket etti. Hatta bu avukatlar hakkında da işlem başlatıldığı kaydedildi.

Barış Boyun

ÇETENİN GİZLİLİĞİ

Çetenin kolluk kuvvetlerine karşı üst düzey gizlilik ve tedbirler geliştirdiği belirtildi. Üyeler, operasyonlardan ders çıkararak en az kayıpla olaylardan sıyrılmaya çalıştı. İletişim için GSM hatlarını çıkarıp taşınabilir Wi-Fi cihazları kullandıkları, ayrıca WhatsApp ve FaceTime gibi şifreli uygulamalar üzerinden haberleştikleri belirlendi. Sürekli hat değiştirmek de çetenin gizlilik önlemleri arasında yer aldı.

FİNANSAL KAYNAKLAR

İddianamede, örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla başta İstanbul olmak üzere çeşitli bölgelerde “silah ticareti”, “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “hırsızlık”, “kasten öldürme” ve “yağma” gibi suçlardan para kazandığı vurgulandı. Uyuşturucu trafiğinde Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe’nin, silah ticaretinde ise Barış Boyun’un ağabeyi Zafer Boyun’un sorumlu olduğu ifade edildi.

DALTONLAR AYRILDI, İÇ ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Örgüt içindeki “Daltonlar” olarak bilinen Bahadır Akdağ ve Beratcan Gökdemir liderliğindeki grup, Barış Boyun çetesinden ayrılarak bağımsız hareket etmeye başladı. Bu ayrılık sonrası her iki grup arasında silahlı çatışmaların sıklaştığı ve bu durumun yeni soruşturma konuları arasında yer aldığı bildirildi.

TAŞERONLUK İDDİASI

Barış Boyun çetesinin, Avrupa’da uyuşturucu ticareti yapan Sırp Suç Örgütü Kavaka ile işbirliği yaptığı belirtildi. İddianamede, bu işbirliği kapsamında, rakip grup Skaljari’nin lideri Jovan Vukotiç’in 8 Eylül 2022’de İstanbul Şişli’de öldürülmesinin çete tarafından gerçekleştirildiği iddiası da yer aldı.

GENÇ ÜYELER VE SOSYAL MEDYA PROPAGANDASI

Örgütün genç yaş aralığında üyeler tercih ettiği, 15-20 yaş grubunun bilgisayar oyunları ve internet dizilerinden etkilenerek çeteye katıldığı vurgulandı. Bu gençlerin “Kamikaze Dronu” gibi riskli görevlerde kullanıldığı belirtildi. Ayrıca çete üyelerinin sosyal medya platformlarında “İstanbul'un sefiri”, “Sokakların hakimi” ve “Barış isteyen Boyun eğecek” gibi ifadelerle propaganda yaptığı ortaya çıktı.

AFET BÖLGESİNE YARDIM GÖNDERME PAYLAŞIMLARI

Soruşturma dosyasına göre, çete suç gelirleriyle doğal afet bölgelerine yardım kamyonları gönderdiğine dair paylaşımlar yaptı. Ancak bu hamlelerin, kamuoyunda çetenin imajını yumuşatmaya yönelik bir manipülasyon olduğu belirtildi.

Kaynak: NTV