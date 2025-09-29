Sivas’ta Termik Santralde Yangın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

8 Şubat 2013 tarihinde özelleştirilerek Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker'e devredilen Kangal Termik Santrali'nde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Termik santralde yangın paniği

İhbar üzerine santrale çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: İHA