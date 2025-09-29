Sivas’ta Termik Santralde Yangın

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nde yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.

8 Şubat 2013 tarihinde özelleştirilerek Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker'e devredilen Kangal Termik Santrali'nde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sivas’ta Termik Santralde Yangın - Resim : 1
Termik santralde yangın paniği

İhbar üzerine santrale çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Sivas Yangın
