Suç Örgütü Lideri Barış Boyun Cezaevinde de Boş Durmamış! İtalya'dan Türkiye'ye Kriptolu Ağ

İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'un cezaevinden Türkiye'ye ilettiği mesajlar deşifre oldu. Boyun'un kayınbiraderi Efe Kantik de İtalyan polisinin operasyonuyla yakalandı.

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Suç Örgütü Lideri Barış Boyun Cezaevinde de Boş Durmamış! İtalya'dan Türkiye'ye Kriptolu Ağ

İtalya’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’un cezaevinden örgütünü nasıl yönettiğie ilişkin detaylar ortaya çıktı. Boyun’un kayınbiraderi Efe Kantik’e çete üyelerine iletmek üzere cezaevi ziyaretlerinde gizlice notlar verdiği anlaşıldı.

Sabah’tan Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, suç örgütü lideri Boyn’un çetesinin sürekliliğini sağlamak için mesajları aktarmak için 2023’te İtalya’ya giriş yapan kayınbiraderi Efe Kantik’i kullandığı iddia ediliyordu. Boyun’un ilettiğişifreli mesaj deşifre edilirken, bir notunda “a "Burada ne kadar önde olduğumu bilmiyorsunuz, ben de burada boş boş dolaşmıyorum, ben de buradan çalışıyorum" dediği öğrenildi.

Suç Örgütü Lideri Barış Boyun Cezaevinde de Boş Durmamış! İtalya'dan Türkiye'ye Kriptolu Ağ - Resim : 1

Boyun’un küçük kağıtlara yazdığı mesajlarda 2000'li yıllarda Sicilyalı mafya babası Bernardo Provenzano’nun ‘pizzini’ adı verilen şifreleme yöntemini kullandığı iddia ediliyordu.

Boyunun İtalyan kriptolog Giovan Battista Bellaso'nun bulduğu Vigenère yöntemini ve Charles Wheatstone'nin Playfair Şifresi'ni de aktif olarak kullandığı öne sürüldü.

Şifreli notların Boyun tarafından Efe Kantik’e gizli bir şekilde verildiği görüntülerle tespit edilirken, İtalyan polisi düğmeye bastı.

Suç Örgütü Lideri Barış Boyun Cezaevinde de Boş Durmamış! İtalya'dan Türkiye'ye Kriptolu Ağ - Resim : 2

Barış Boyun’un şifreli notları ilettiği Kantik, bir restoranda yemek yediği sırada yakalandı. Kantik'in Boyun'dan aldığı şifreli görev notlarını çetenin şu anki liderlik koltuğunda oturan Gurur Işınçelik ve Mert Gültepe'ye ulaştırdığı öğrenildi.

Hakkında pek çok suçtan Türkiye’de de yakalama kararı bulunan Kantik, İtalya’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Sabah

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