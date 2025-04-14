Barış Boyun Cezaevinden Talimat Verdi! 574 Sayfalık İddianameyi Hazırlayan Savcıya Suikast Planı

Suç örgütü lideri Barış Boyun'un İtalya'da yakalanmasının ardından örgütün başına geçtiği belirtilen Mert Gültepe'nin, çeteye ilişkin iddianameyi hazırlayan savcıya suikast emri verdiği ortaya çıktı. Ses kayıtlarından deşifre edilen ölüm emriyle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

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Barış Boyun Cezaevinden Talimat Verdi! 574 Sayfalık İddianameyi Hazırlayan Savcıya Suikast Planı

İstanbul'da 142 mağdura yönelik suç eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen ve elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu 305 sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, Boyun'un İtalya'dan örgütünü yönetmeye devam ettiği ortaya çıktı.​

İddianameye göre, Barış Boyun, çetesinin sürekliliğini sağlamak amacıyla örgüt üyelerine gönderdiği mektuplarda, örgütü Gurur Işınçelik ve Mert Gültepe'ye devrettiğini belirtti.

Barış Boyun Cezaevinden Talimat Verdi! 574 Sayfalık İddianameyi Hazırlayan Savcıya Suikast Planı - Resim : 1

Sabah'ın haberine göre, bu iki isim, örgütün başına geçerek faaliyetleri sürdürdü. İddiaya göre, Işınçelik örgütün tahsilat işlerini, Gültepe ise silah ve uyuşturucu ticaretini devraldı.​

574 SAYFALIK KORKU DOSYASI

Gültepe'nin, örgütün başına geçmesinin ardından, haklarında 574 sayfalık iddianame hazırlayan soruşturma savcısı Hasan Ceyhun'un öldürülmesi için en yakınındaki adama suikast talimatı verdiği öne sürüldü.

Barış Boyun Cezaevinden Talimat Verdi! 574 Sayfalık İddianameyi Hazırlayan Savcıya Suikast Planı - Resim : 2

'SAVCIYI SUSTURUN'

Gültepe'nin, "Savcı bizim üstümüze çok geliyor. Paraysa para verin, eğer parayı kabul etmiyorsa susturun, (öldürün)" dediği iddia edildi.​

Barış Boyun Cezaevinden Talimat Verdi! 574 Sayfalık İddianameyi Hazırlayan Savcıya Suikast Planı - Resim : 3

İddiaya göre, suikast emrinin hemen ardından örgütün avukatı Yusuf İdikurt, Savcı Hasan Ceyhun ile iletişime geçti. İdikurt, "Mert Bey sizinle görüşmek istiyor" diyerek savcıya telefonla iletişim teklifinde bulundu. Ancak Ceyhun, görüşmeyi kabul etmeyerek yaşananları tutanak altına aldırdı.​

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Kaynak: Sabah

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