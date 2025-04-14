Ermenistan Sınırında Kaybolan Genç Aranıyor

Iğdır'da 28 yaşındaki İsmail Adir, Ermenistan sınırında kayboldu. Kayıp gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Ermenistan Sınırında Kaybolan Genç Aranıyor

Iğdır’da, Türkiye-Ermenistan sınır hattında kaybolan 28 yaşındaki İsmail Adir’i bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aras Nehri çevresinde yoğunlaştırılan aramalarda, Adir’in nehri geçerken suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA

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