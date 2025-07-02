Dev Markanın Mutfak Ürünleri Acilen Toplatılıyor! Hemen Fişini Çekin, Acilen İade Edin
İngiltere’de faaliyet gösteren perakende devi Sainsbury’s, teknik arıza tespit edilen bazı elektrikli ev aletleri için acil geri çağırma kararı aldı. Bosch markasına ait belirli model tost makinelerinde yangın riski oluşturabilecek bir arıza belirlenmesi üzerine tüketicilere “cihazların fişini hemen çekin” uyarısı yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sainsbury’s tarafından yapılan açıklamada, Bosch’un Styline TAT8613GB ve TAT8611GB model tost makinelerinde ciddi teknik sorunlar tespit edildiği bildirildi. Siyah ve beyaz renkli bu modellerdeki elektronik bileşenlerin aşırı ısınarak yangına neden olabileceği belirtildi. Bosch üreticileri, bu modellere sahip kullanıcıların cihazları acilen prizden çekerek kullanmayı durdurmalarını ve ürünü iade etmelerini istedi.
DİĞER ÜRÜNLERDE DE BENZER TEHLİKE
Geri çağırma yalnızca Bosch markasıyla sınırlı değil. Aynı açıklamada Nutribullet marka blender ve Tower marka fritöz modellerinin de aşırı ısınma ya da elektriksel arıza nedeniyle benzer yangın riski taşıdığına dikkat çekildi.
KULLANICILARA AÇIK UYARI YAPILDI
Etkilenen ürünleri satın alan tüketicilere şu uyarılar yapıldı:
Cihazları hemen prizden çıkarın.
Kullanımı derhal durdurun.
Ürünleri en yakın Sainsbury’s mağazasına veya üretici firmaların iletişim kanallarına teslim edin.
Ayrıntılı bilgi ve iade süreci için resmi geri çağırma duyuruları kontrol edilebilir.
GÜVENLİK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Sainsbury’s yetkilileri, söz konusu elektrikli aletlerin potansiyel risk taşıması nedeniyle hızlı hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı. Geri çağırma süreci, ürün güvenliği kapsamında İngiltere’deki tüketici koruma prosedürleri çerçevesinde yürütülüyor.