Dev Markanın Mutfak Ürünleri Acilen Toplatılıyor! Hemen Fişini Çekin, Acilen İade Edin

Sainsbury’s tarafından yapılan açıklamada, Bosch’un Styline TAT8613GB ve TAT8611GB model tost makinelerinde ciddi teknik sorunlar tespit edildiği bildirildi. Siyah ve beyaz renkli bu modellerdeki elektronik bileşenlerin aşırı ısınarak yangına neden olabileceği belirtildi. Bosch üreticileri, bu modellere sahip kullanıcıların cihazları acilen prizden çekerek kullanmayı durdurmalarını ve ürünü iade etmelerini istedi.