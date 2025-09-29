18 İlde Dev Operasyon! 537 Kişiyi Yaklaşık 1 Milyar Lira Dolandırmışlar
Tekirdağ merkezli 18 ilde "nitelikli dolandırıcılık" operasyonu düzenlendi. Operasyonda 537 kişiyi toplam 984 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi, 41 kişi de tutuklandı.
Son dönemde dolandırıcılık vakaları çeşitlenip artarken, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurup vatandaşları mağdur eden şahıslar tespit edildi.
Banka hesaplarında 5 milyar TL işlem hacmi bulunan şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 537 vatandaşı, 984 Milyon TL dolandırdığı iddia edilen şebeke çökertildi.
46 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonlarda toplam 46 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 41’i tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Yetkililer, "Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara karşı kararlılıkla mücadele sürecektir" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA