Balıkesir’de Park Halindeki Araç Kül Oldu
Balıkesir’in Karesi ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Balıkesir’in Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi 215. Sokak’ta, bugün saat 11.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Araçta, ilk belirlemelere göre kısa devre nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir İtfaiyesi Karesi Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, araçta maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA