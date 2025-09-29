Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Toplandı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin gelişmeler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun devam eden çalışmaları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

Kaynak: DHA

