Mesaiye Gelince Fenalaştı! Otobüs Şoförü Yere Yığıldı

Olay, saat 14.30 sıralarında 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’de görev yapan otobüs şoförü M.K.F., sefere çıkmak için aracını teslim almak üzere durağa geldiği sırada aniden rahatsızlandı ve yere yığıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Mesai arkadaşlarının hemen müdahale ettiği şoför için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından M.K.F.’yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, fenalaşma sebebinin ağır çalışma koşulları nedeniyle yaşanan yorgunluk olabileceği öne sürüldü.

Kaynak: İHA