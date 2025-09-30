Hesap Kapatmanın Bedeli... YouTube Trump'a Servet Ödeyecek!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın, hesabının kapatılması nedeniyle 2021’de video paylaşım platformu YouTube’a açtığı davada karar çıktı. Taraflar uzlaşma yoluna giderken, YouTube’un Trump’a 24,5 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.

Paranın 22 milyonu Trump'a aktarılacak.

Wall Street Journal gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, YouTube'un ödeyeceği 24,5 milyon doların 22 milyonu Trump'a aktarılacak.

Kalan 2,5 milyon doların ise yazar Naomi Wolf ve Amerikan Muhafazakar Birliği (ACU) dahil diğer davacılara dağıtılacağı kaydedildi.

