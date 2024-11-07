Endonezya'da 4. Seviye Alarm! Binlerce Kişi Tahliye Ediliyor, Bir Daha Geri Dönemeyecekler

Endonezya'nın Flores adasındaki Lewotobi Laki Laki Yanardağı'nın patlama riski nedeniyle 2.600'den fazla aileye bölgeyi kalıcı olarak terk etmeleri çağrısı yapıldı. Endonezya Afet Yönetim Ajansı, artan volkanik hareketlilik nedeniyle en yüksek alarm seviyesi olan "4. seviye"yi ilan etti.

Endonezya'da 4. Seviye Alarm! Binlerce Kişi Tahliye Ediliyor, Bir Daha Geri Dönemeyecekler

​​​​​​​The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yanardağdaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölgede en yüksek derece olan "4. seviye" alarm durumu verdi. BNPB, Lewotobi Laki Laki Yanardağı'nın etrafındaki 7 kilometrelik alan içinde yaşayan 2 bin 600'ü aşkın aileye, bölgeyi kalıcı olarak tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

Endonezya'da 4. Seviye Alarm! Binlerce Kişi Tahliye Ediliyor, Bir Daha Geri Dönemeyecekler - Resim : 1

"Dağ hareket etmez, bizim etmemiz lazım." diyen BNPB Müdürü Suharyanto, hükümetin vatandaşların yeni bir yere taşınmasına veya başka bölgedeki arazilerine ev inşa etmelerine yardım edeceğini bildirdi.

BNPB sözcüsü Abdul Muhari de bu kararın gelecekteki volkanik patlama ihtimallerine karşı alınan "uzun vadeli adımlarından biri" olduğunu kaydetti.

4 KASIM'DA 9 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Yanardağın, 4 Kasım'da patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA

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