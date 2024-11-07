Bir Kez Daha Beyaz Saray'da: Trump'ın Geri Dönüşü Dünya Basınında

Dünya, 5 Kasım'da gerçekleşen 2024 ABD Başkanlık seçimlerine kilitlenirken ABD'de seçmenler ikinci bir Donald Trump dönemine evet dedi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 yenilgisinin ardından yeniden Beyaz Saray'daki koltuğa geri dönmeye hazırlanıyor.

47. ABD Başkanı Donald Trump'ın zaferi dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

“TRUMP VE MÜTTEFKLERİ İKTİDARA GELMEYE HAZIRLANIYOR”

Seçim öncesinde yıllardır süren geleneği bozarak bu seçimde herhangi bir adayı desteklemeyeceğini duyuran Washington Post, "Trump ve müttefikleri iktidara gelmeye hazırlanıyor" başlığıyla seçim sonuçlarını ilan etti.

“DÜNYA İÇİN ARTIK YENİ DÖNEM BAŞLIYOR”

Financial Times, "Trump geri döndü" başlığını kullanırken, İngiliz The Guardian gazetesi, "Amerikan korkusu" ifadelerine yer verdi.

Alman Welt gazetesi “Proje 2025 – Dünya için artık yeni bir dönem başlıyor" başlığıyla yayımladığı haberde, "Seçim kampanyası sırasında Donald Trump öncelikle ekonomi ve göçe odaklandı. Büyük duyurularının arkasında şimdiden somut önlemler ortaya çıkıyor. Onun politikaları yalnızca ABD'deki siyasi düzeni büyük ölçüde değiştirmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

“HARRİS SESSİZ, CUMHURİYETÇİLER TEZAHÜRAT YAPIYOR”

Spiegel dergisi "Amerikalılar Trump'ı yeniden başkan seçti" başlığıyla verdiği haberde, "Donald Trump, ABD seçimlerinde gerekli çoğunluğu elde etti ve Beyaz Saray'daki ikinci dönemini garantiliyor. Kamala Harris şu ana kadar sessiz kaldı, Cumhuriyetçiler tezahürat yapıyor." ifadelerini kullandı.

İngiliz BBC yayın kuruluşu, Donald Trump’ın Florida'da partisini destekleyen coşkulu kalabalığa yaptığı konuşmada, ABD seçimlerinde zaferini ilan ettiğini belirtti.

“ENDİŞE VERİCİ”

Fransız gazetesi Le Monde, Trump'ın resmi sonuçları beklemeden zaferini ilan ettiğine dikkat çekti. Trump'ın ABD’nin 47. Başkanı seçilmesinin ülkede "sağa dönüşün büyüklüğü" açışından "beklenmedik bir durum" olduğu ve bu dönüşün ABD'nin "geleneksel müttefikleri için endişe verici" olduğu yorumu yapıldı.

Haberde, "Trump'un zaferinin" demokrat kanatta yıkıma neden olduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA