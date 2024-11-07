Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Tebrik Telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki başkanlık seçimini kazanan Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik eden Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini iletti.
ABD'de başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ı kutladı.
İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRME TEMENNİLERİNİ İLETTİ
Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini iletti.