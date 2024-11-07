Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Tebrik Telefonu

ABD'de başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ı kutladı.

İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRME TEMENNİLERİNİ İLETTİ

Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini iletti.