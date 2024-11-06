47. ABD Başkanı Donald Trump Ne Zaman Koltuğa Oturacak?

ABD'de düzenlenen başkanlık yarışında Demokratların adayı Kamala Harris'i geride bırakarak ikinci kez seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47. başkanı oldu. Peki, Donald Trump Beyaz Saray'a ne zaman geri dönecek?

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47. ABD Başkanı Donald Trump Ne Zaman Koltuğa Oturacak?

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, Trump, "47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." sözleriyle zaferini ilan etti.

Başkanlık için gereken delege sayısını aştığı ABD basını tarafından da duyurulan Trump, sonuçların kesinleşmesiyle 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak.

47. ABD Başkanı Donald Trump Ne Zaman Koltuğa Oturacak? - Resim : 1

OYLARIN SAYIM SÜRECİ

ABD'de seçim süreci, seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor. Sandıklar kapandığında, resmi oy sayımı (canvass) aşaması başlıyor.

Bu aşamada, posta yoluyla kullanılan oylar, sayım sürecini yavaşlatabiliyor. Oy sayımında yaşanabilecek aksaklıklar, yasal itirazlar ya da oy pusulalarıyla ilgili sorunlar da sayımın uzamasına neden olabiliyor.

Oy pusulalarına seçim görevlileri veya bazı eyaletlerde sandık görevlileri tarafından da itiraz gelebiliyor. İtirazlardan sonra, oy pusulaları seçim yetkilileri tarafından inceleniyor ve evraka işlenmeden önce eyalet oy sayım kurullarına sunuluyor.

Yeniden sayım, adaylar, mahkemeler veya seçmen grupları tarafından da talep edilebiliyor, ancak bu kurallar eyaletler arasında önemli ölçüde farklılık gösterebiliyor.

Başkanlık seçiminde yarışan adaylardan biri, oy sayım sürecinde başkanlık için gereken delege sayısına ulaştığı an seçilmiş başkan (president-elect) unvanıyla anılmaya başlıyor.

47. ABD Başkanı Donald Trump Ne Zaman Koltuğa Oturacak? - Resim : 2

SONUÇLAR NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Oy sayımının ardından çıkan sonuçların eyaletler tarafından resmi olarak onaylanması için son tarih 11 Aralık. Sonuçları ilk olarak ülkedeki yaklaşık 3 bin bölgenin yetkilisi, daha sonra da eyalet düzeyindeki amirler onaylıyor.

Bu aşamada da taraflar sonuçlara mahkemede itiraz etme yoluna gidebiliyor.

Tarihler, eyaletlere göre farklılık gösterse de tüm eyaletlerin 7 Kasım-11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekiyor.

47. ABD Başkanı Donald Trump Ne Zaman Koltuğa Oturacak? - Resim : 3

DELEGELERİN SEÇİM SÜRECİ

Ülkedeki seçim sistemi, en fazla oyu alanın değil, en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olmasına imkan veren Seçiciler Kurulu (Electoral College) yöntemiyle çalışıyor. Buna göre ABD halkı, başkanlarını doğrudan kendi oylarıyla değil, seçtikleri delegeler üzerinden dolaylı olarak belirliyor.

Oy sayım sürecinin bitmesinin ardından parti komiteleri tarafından seçilen yetkililer ile parti içerisindeki mevcut yetkililer arasından delegeler belirleniyor.

Delegelerin belirlenmesi için eyaletlere tanınan son tarih 11 Aralık.

Eyalet valileri, seçilen delegelerin isimlerini ve onaylanan sonuçları listeleyen bir belge hazırlayarak, başkent Washington DC'de bulunan ABD Kongresinin Ulusal Arşiv bölümüne gönderiyor

17 Aralık'a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerinin, başkan ve başkan yardımcısı adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermesi öngörülüyor. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması gerekiyor.

GÖREVE RESMEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kongre, 6 Ocak 2025 tarihinde sonuçları resmen onaylamak üzere toplanıyor.

Kongrenin sonuçları resmi olarak onaylamasından yaklaşık 2 hafta sonra 20 Ocak 2025'te ABD'nin yeni başkanı ve başkan yardımcısının Kongre'de yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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