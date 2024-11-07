ABD'de Uçak Arabayla Çarpıştı! 5 Ölü

ABD'de küçük bir jet pistten kalkış sırasında pistin yanındaki bir arabaya çarptı. Feci kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

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ABD'de Uçak Arabayla Çarpıştı! 5 Ölü

ABD'nin Arizona eyaletinde Mesa Polis Departmanı ve Mesa İtfaiye ve Sağlık Departmanının paylaştığı bilgiye göre, dün Mesa'daki Falcon Field Havaalanı'nda küçük bir jet, kalkış yaparken pistin yanındaki yolda bir araca çarptı.

PİSTTEN KALKAN UÇAK KAZA YAPTI: 5 ÖLÜ

Kazada, pilot, yardımcı pilot, 2 yolcu ve araç sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Federal Havacılık İdaresi, uçağın Honda HA-420 tipi hafif iş jeti olduğunu, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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