Bir Ülke Bu Olayı Konuşuyor... Doktor, Annesinin Sevgilisine Et Yiyen Bakteri Enjekte Etti

İngiltere'nin Sunderland şehrinde, Dr. Thomas Kwan, annesi Jenny Leung’un sevgilisi Patrick O'Hara'yı sahte Kovid aşısı enjekte ederek öldürmeye çalıştı.

Mahkemeden yapılan açıklamalara göre, 53 yaşındaki Kwan, 22 Ocak'ta hemşire kılığına girerek O'Hara'yı öldürmeye çalıştı.

Kwan, 72 yaşındaki O'Hara'ya Kovid aşısı için ev ziyaretine geleceğini belirten sahte doktor mektubu gönderdi. Daha sonra ziyaret günü saat 02.45'te sahte bir isimle bir otele giriş yapan Kwan, hemşire kılığında annesi Jenny Leung'un evine gitti. O'Hara’ya sahte aşıyı uygulamak için evde 45 dakika geçirdi.

KENDİNİ GİZLEDİ

Sahte kimlik çıkaran Kwan, 45 dakikalık muayenesini gerçekleştirirken uzun bir palto, düz şapka, cerrahi eldiven, tıbbi maske ve renkli gözlük takarak kendini gizledi. Aşının ardından şiddetli ağrılar yaşayan O'Hara'nın hastaneye gitmesi ile gerçek ortaya çıktı. Kwan’ın uyguladığı aşının nekrotizan fasiit adı verilen et yiyen bakteriler içerdiği öğrenildi.

Nadir görülen ve yaşamı tehdit eden nekrotizan fasiitten muzdarip olan O’Hara, bir dizi ameliyat geçirdi ve birkaç hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşti.

CEZASI BELLİ OLDU

Savcılık, Kwan'ın, O'Hara'yı annesinin ölümünden sonra mirasına kavuşması önünde potansiyel bir engel olarak gördüğünü söyledi. Mahkeme, Kwan’ı öldürmeye teşebbüs suçundan 31 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.