İsrail’den Lübnan’a Yeni Saldırı: En Az 38 Ölü, 54 Yaralı

İsrail, Lübnan'ın Baalbek-Hermel bölgesine saldırı düzenledi. İsrail'in düzenlediği yaklaşık 40 saldırıda en az 38 kişinin öldüğü, 54 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail’den Lübnan’a Yeni Saldırı: En Az 38 Ölü, 54 Yaralı

İsrail’in Orta Doğu’daki katliamlarına yenileri eklendi. Lübnan'daki Baalbek-Hermel bölgesinin valisi Beşir Hodr, İsrail'in düzenlediği yaklaşık 40 saldırıda en az 38 kişinin öldüğünü, 54 kişinin yaralandığı açıkladı.

İsrail’den Lübnan’a Yeni Saldırı: En Az 38 Ölü, 54 Yaralı - Resim : 1 Baalbek-Hermel bölgesinin yanı sıra Beyrut'un güney banliyölerine yeni saldırılar düzenlendiğini aktaran Hodr, enkaz altında kalan yaralıları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İsrail’den Lübnan’a Yeni Saldırı: En Az 38 Ölü, 54 Yaralı - Resim : 2

İSRAİL BEYRUT BANLİYÖLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

Dün, başkent Beyrut'un güney banliyölerindeki birçok bölge için tahliye emirleri yayınlayan İsrail, en az 4 bölgeyi hedef almıştı. Yaşanan can kayıpları ya da saldırıların hedefi konusunda İsrail veya Lübnan’dan resmi açıklama yapılmamıştı.

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Kaynak: İHA

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