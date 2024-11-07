Lübnan'dan Atılan Roketlerle Bir İsrailli Öldü

Lübnan'dan atılan roket İsrail'de 18 yaşındaki bir gencin ölümüne neden oldu. Roketin Batı Celile'deki Kfar Masaryk yerleşimine isabet etmesinin ardından tarım arazisinde gencin cansız bedeni bulundu.

Lübnan'dan Atılan Roketlerle Bir İsrailli Öldü

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'dan Batı Celile'deki Kfar Masaryk yerleşim yerine roket atıldı. Roket saldırısından yaklaşık bir saat sonra Kfar Masaryk'teki tarım arazisinde 18 yaşında bir gencin cesedi bulundu.

Gencin, roketin şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle öldüğü ifade edildi

Kaynak: AA

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