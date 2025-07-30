Dünya Tarihinin En Büyük 20 Depremi Açıklandı! Şiddetleri ve Kayıplarıyla Felaket Listesi Korkuttu

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Sabah saatlerinde Kamçatka’da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası gözler yeniden geçmişteki büyük felaketlere çevrildi. Dünyada bugüne dek milyonlarca deprem kayıtlara geçti ancak bazıları sadece büyüklüğüyle değil, yol açtığı yıkım ve can kaybıyla da hafızalara kazındı. Moment magnitüd (Mw) ölçeğine göre hazırlanan listede, şimdiye kadar ölçülmüş en şiddetli 20 deprem sıralandı. Listenin ilk sırasındaki Şili depremi hala tarihin en büyük sarsıntısı olarak anılıyor.

İşte dünya tarihinde kaydedilen en büyük 20 deprem ve neden oldukları can kayıpları:

Valdivia, Şili – 22 Mayıs 1960 – Mw 9.5

Yaklaşık 1.655 kişi hayatını kaybetti, dev tsunami Güney Pasifik'e yayıldı.

Alaska, ABD – 27 Mart 1964 – Mw 9.2

131 kişi öldü; büyük arazi kaymaları ve tsunami oluştu.

Sumatra, Endonezya – 26 Aralık 2004 – Mw 9.1–9.3

Yaklaşık 230.000 kişi öldü; Hint Okyanusu’nda dev tsunami felaketi yaşandı.

Tohoku, Japonya – 11 Mart 2011 – Mw 9.1

Yaklaşık 20.000 can kaybı; tsunami Fukuşima nükleer felaketine yol açtı.

Kamçatka, Rusya – 4 Kasım 1952 – Mw 9.0

Büyük tsunami meydana geldi, can kaybı sınırlı.

Ekvador-Kolombiya – 31 Ocak 1906 – Mw 8.8

Yaklaşık 1.000 kişi yaşamını yitirdi.

Maule, Şili – 27 Şubat 2010 – Mw 8.8

500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Arica, Peru (bugünkü Şili) – 13 Ağustos 1868 – Mw 8.8

Binlerce can kaybı; tsunami Güney Amerika kıyılarını vurdu.

Assam, Hindistan-Tibet – 15 Ağustos 1950 – Mw 8.6

En az 1.500 kişi yaşamını yitirdi.

Nias, Endonezya – 28 Mart 2005 – Mw 8.6

Yaklaşık 1.000 kişi öldü.

Andreanof Adaları, Alaska – 9 Mart 1957 – Mw 8.6

Tsunami oluştu, can kaybı sınırlı.

Sumatra, Endonezya – 11 Nisan 2012 – Mw 8.6

Olağandışı faylanma tipi nedeniyle tsunami oluşmadı, ölü sayısı çok düşük.

Rat Adaları, Alaska – 4 Şubat 1965 – Mw 8.7

Tsunami gözlemlendi; can kaybı bildirilmedi.

Lima-Callao, Peru – 28 Ekim 1746 – Mw 8.6–8.8

Tsunami Lima’yı yıktı; 5.000’den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kamçatka, Rusya – 3 Şubat 1923 – Mw 8.5

Tsunami oluştu; can kaybı bilinmiyor.

Valparaíso, Şili – 8 Temmuz 1730 – Mw 8.7

Çok sayıda ölüm ve tsunami rapor edildi.

Atacama, Şili – 11 Kasım 1922 – Mw 8.5–8.7

Geniş yıkım ve tsunami meydana geldi.

Valparaíso, Şili – 19 Ağustos 1906 – Mw 8.6

Yaklaşık 3.000 kişi öldü.

Lizbon, Portekiz – 1 Kasım 1755 – Mw 8.5–9.0

Deprem, tsunami ve yangınlarla 50.000’den fazla kişi öldü.

Sumatra, Endonezya – 25 Kasım 1833 – Mw 8.8

Büyük tsunamiyle birlikte yüksek can kaybı yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi