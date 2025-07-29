Yurt Dışında Benzinliklerde Neden Pompacı Yok? İşte Şaşırtan Nedeni...

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Yurt dışına seyahat edenlerin en çok dikkatini çeken detaylardan biri, benzin istasyonlarında görevli pompacıların bulunmaması oluyor. Türkiye’de alışık olduğumuz hizmetin bazı ülkelerde olmaması, ilk başta şaşkınlık yaratabiliyor. Peki ama Avrupa ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkede neden yakıt dolumunu sürücüler kendisi yapıyor?

POMPACI YOK, SÜRÜCÜ KENDİ YAKITINI DOLUM YAPIYOR

Yabancı ülkelerdeki benzin istasyonlarında, sürücüler araçlarından inerek yakıtı kendileri dolduruyor. Ödeme işlemleri ise ya içerideki kasadan ya da pompa üzerinde yer alan kartlı sistem aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu uygulama, ilk bakışta farklı gelse de aslında birçok mantıklı sebebe dayanıyor.

MALİYET DÜŞÜRMEK VE HIZLI HİZMET ANA GEREKÇELER ARASINDA

Self-servis sistemin tercih edilmesinin başlıca nedenlerinden biri, iş gücü maliyetlerinin yüksek olması. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde personel çalıştırmak oldukça maliyetli olduğundan, işletmeler bu gideri en aza indirmek için otomasyon sistemlerine yöneliyor.

Ayrıca self-servis uygulama sayesinde hizmet süresi kısalıyor, ödeme işlemleri daha pratik hale geliyor. Bu da hem sürücüler hem de işletmeler açısından verimliliği artırıyor.

TEKNOLOJİ VE KÜLTÜREL ALIŞKANLIKLAR DA ETKİLİ

Uzun yıllardır bu sisteme alışkın olan yabancı ülkelerdeki sürücüler için self-servis benzinlikler artık sıradan bir uygulama. Bununla birlikte, yaşlılar ve engelliler için özel yardım hizmetleri sunan istasyonlar da bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi