Boş Dönmek İstemeyen Balıkçılar Dikkat! Balıklar En Çok O Saatte Yüzeye Çıkıyor: Av İçin Altın Zamanlar

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Uzmanlara göre doğru zamanlama, yakalanan balık miktarını ciddi ölçüde artırabilir. Balıkların beslenme alışkanlıkları hava sıcaklığı, mevsimsel geçişler, suyun durumu ve hatta ayın evreleriyle bile bağlantılı. Bu nedenle plansızca yapılan avlar çoğu zaman eli boş döndürürken, doğru saatlerde yapılan balıkçılık daha verimli sonuçlar sağlıyor.

GÜN DOĞUMU VE GÜN BATIMI EN VERİMLİ ZAMANLAR

Uzman balıkçılara göre günün en bereketli av zamanları sabahın erken saatleri ve akşam güneş batmadan önceki dönem. Özellikle sabah gün doğumundan hemen önce, suyun serinliği balıkların yüzeye yaklaşmasına neden oluyor. Aynı şekilde gün batımı öncesinde de balıklar tekrar beslenmek için hareketleniyor.

HAVA KOŞULLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Sadece saat değil, hava durumu da balıkçılığı etkileyen önemli faktörlerden biri. Ilık, rüzgarlı ve hafif bulutlu havalar balıkların daha aktif olmasını sağlıyor. Buna karşın çok sıcak veya çok soğuk günlerde balıklar genellikle suyun derinliklerine çekilerek hareketsizleşiyor. Bu nedenle ilkbahar ve sonbahar, balıkçılar tarafından en ideal sezonlar olarak görülüyor.

VERİMLİ BİR BALIK AVI İÇİN STRATEJİ ŞART

Sonuç olarak, etkili bir balık avı için saat seçimi kadar mevsim ve hava durumu da dikkate alınmalı. Doğru zaman ve koşullarda yapılan balıkçılık hem daha keyifli hem de daha verimli geçiyor.

Kaynak: Haber Merkezi