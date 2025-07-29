Damacana Su Böyleyse Sakın Almayın: Uzmanlar Uyardı! Bu Su Tüketilmez

Görünce sadece renk sanmayın! Damacana suyundaki bu değişiklik, sağlığınızı ciddi şekilde tehdit edebilir. Uzmanlar, fark edildiği anda hemen harekete geçilmesi gerektiğini söylüyor.

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Damacana Su Böyleyse Sakın Almayın: Uzmanlar Uyardı! Bu Su Tüketilmez
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Günlük hayatın vazgeçilmezi olan damacana sularla ilgili uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Özellikle yaz aylarında bazı kullanıcılar damacanalarda yeşilimsi bir renklenme ve yosuna benzer görüntülerle karşılaşıyor. Bu tür belirtiler, suyun sağlık açısından ciddi riskler taşıyabileceğine işaret ediyor.

YEŞİL RENK UYARI VERİYOR

Uzmanlara göre, damacana suyunda yeşile çalan bir ton fark edilirse bu, suyun içerisinde alg yani mikroskobik yosun türlerinin oluşmaya başladığını gösteriyor. Mikrobiyolojik olarak sağlıklı olmayan bu su kesinlikle tüketilmemeli. Bu durumun oluşmasına yol açan temel faktörler arasında:

Damacananın doğrudan güneş ışığına maruz kalması,

Yüksek sıcaklıklarda veya uygun olmayan ortamlarda saklanması,Suyun uzun süre beklemesi ve bu

sürede mikroorganizmaların üremesi yer alıyor.

Damacana Su Böyleyse Sakın Almayın: Uzmanlar Uyardı! Bu Su Tüketilmez - Resim : 1

TÜKETMEDEN ÖNCE GÖZLE KONTROL EDİN

Eğer damacanada alışılmadık bir renklenme, özellikle yeşil tonlarında bir görüntü fark ederseniz, suyu içmeyin ve hiç vakit kaybetmeden su sağlayıcınızla iletişime geçerek değişim talep edin.

DAMACANA SU NASIL MUHAFAZA EDİLMELİ?

Damacana sularının güvenli bir şekilde saklanması için dikkat edilmesi gereken bazı önemli kurallar var:

Suyu serin, kuru ve karanlık bir ortamda muhafaza edin.

Doğrudan güneş ışığından ve sıcak alanlardan uzak tutun.

Uzun süre beklemiş suları tüketmeden önce gözle kontrol edin.

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Kaynak: Haber Merkezi

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