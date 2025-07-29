75 Yıllık Çözülemeyen Sır: Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Buraya Adımını Atan Anında Uyuyor

Elazığ'da 1948’den bu yana hizmet veren bir kahvehane, oyun ya da sohbetle değil, uyutan atmosferiyle dikkat çekiyor. Sessizliği, serinliği ve huzurlu ortamıyla gelenleri kısa sürede uykuya sürüklüyor, uyuyakalanların fotoğrafları ise duvara asılıyor.

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75 Yıllık Çözülemeyen Sır: Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Buraya Adımını Atan Anında Uyuyor
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Elazığ’ın merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde bulunan bir kahvehane, oyun ya da sohbetten çok uykuya dalan misafirleriyle dikkat çekiyor. Serin ve huzurlu ortamıyla özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen kahvehane, sıra dışı atmosferiyle "uyutan kahvehane" olarak anılıyor.

1948 yılında taş ve topraktan inşa edilen bu geleneksel kahvehane, yazın serinliğiyle, kışın ise sıcaklığıyla bölge halkının dinlenmek için tercih ettiği bir mekan haline gelmiş. Bahçesinde dağlardan gelen suyla oluşturulan küçük havuz, kuş sesleri ve sessiz ortamıyla adeta doğayla iç içe bir mola sunuyor.

75 Yıllık Çözülemeyen Sır: Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Buraya Adımını Atan Anında Uyuyor - Resim : 1

UYUYANLRIN FOTOĞRAFLARI DUVARDA

Kahvehanenin sahibi Yalçın Başpınar, 1977 yılından bu yana işletmeyi ayakta tutmaya çalışıyor. En dikkat çeken uygulaması ise uyuyakalan misafirlerin fotoğraflarını çekip duvara asması. Başpınar, "Burası yıllardır bu şekilde. Yazın serin olduğu için içeri girenler kısa sürede uykuya dalıyor. Ben de yıllardır burada uyuyanları fotoğraflayarak kayıt altına alıyorum. Uyuttuk mu, ispatım var" diyerek kahvehanenin ilginç yönünü aktarıyor.

75 Yıllık Çözülemeyen Sır: Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Buraya Adımını Atan Anında Uyuyor - Resim : 2

"AYAKTA OLAN BİLE YARI UYUR HALDE DOLAŞIYOR"

Kahvehanenin müdavimleri de bu ilginç özelliği esprili bir dille anlatıyor. Komşu köyden gelen Lütfü Yalçın, "Bu kahvehanenin bir havası var. Ayakta olan bile yarı uyur halde dolaşıyor. İçeri girenler ise tamamen teslim oluyor. Bazen horlamalar bile duyuluyor" diyerek ortamın etkisini gülerek dile getiriyor.

75 Yıllık Çözülemeyen Sır: Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Buraya Adımını Atan Anında Uyuyor - Resim : 3

"BİR ANDA GÖZLER KAPANIYOR"

88 yaşındaki Adil Amca da yıllardır bu kahvehaneye geldiğini ve her oturduğunda farkında olmadan uyuyakaldığını söylüyor. "Buraya oturuyorsun, pat diye uykuya geçiyorsun. Burada uyuyanların fotoğrafları duvarda zaten, kanıtı var" sözleriyle mekanın etkisini vurguluyor.

75 Yıllık Çözülemeyen Sır: Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Buraya Adımını Atan Anında Uyuyor - Resim : 4

Sessizliği, doğayla iç içe yapısı ve alışılmışın dışındaki atmosferiyle Elazığ’daki bu kahvehane, görenleri şaşırtıyor, gelenleri ise derin bir uykuya davet ediyor.

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Kaynak: İHA

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