İsrail, Gazze’de TRT Adına Çalışan Gazeteciyi Katletti!

Gazze’de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq, İsrail’in saldırısında yaşamını yitirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Sobacı, Barzaq için taziye mesajları yayımladı.

İsrail, Gazze’de TRT Adına Çalışan Gazeteciyi Katletti!
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda, TRT adına yayın yapan serbest gazeteci Yahia Barzaq hayatını kaybetti. Barzaq, saldırılardan önce yenidoğan fotoğrafçılığı yaparken savaşın ortasında hakikati dünyaya aktaran bir gazeteciye dönüşmüştü.

'İSRAİL, GERÇEKLERİ GİZLEYEMEYECEK'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Barzaq için “Hakikatin izini süren cesur bir ses” ifadelerini kullandı ve İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarının gerçeği gizleyemeyeceğini vurguladı. TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı da, “Çok üzgünüz. Yahia Barzaq kardeşimiz katil İsrail’in saldırısında şehit düştü. Rabbim rahmet eylesin. İsrail gazetecileri katlederek insanlık suçlarını gizleyemeyecek” sözleriyle taziyesini dile getirdi.

Kaynak: TRT

