ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı

ABD’de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre’nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı.

Ülkede salı gece yarısı itibarıyla 2025 mali yılı sona ererken, federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde uzlaşmaya varılamadı. Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürecek geçici bir bütçenin Kongre’den geçememesi, 2019’dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına neden oldu.

DEMOKRATLAR VE CUMHURİYETÇİLER ANLAŞAMADI

Yeni mali yılın başlamasına saatler kala Senato, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarılarını oyladı ancak her iki öneri de kabul edilmedi. Demokratların desteklediği, hükümete finansman sağlanmasının yanı sıra yaklaşık 1 trilyon dolarlık sağlık hizmetleri düzenlemesini içeren tasarı reddedildi. Cumhuriyetçilerin desteklediği tasarı ise yeniden oylamaya sunulmasına rağmen gerekli oy sayısına ulaşamadı.

ABD Temsilciler Meclisi, 19 Eylül’de hükümete 21 Kasım’a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçeyi onaylamıştı. Ancak Senato, Cumhuriyetçilerin sunduğu bu tasarıya da onay vermedi. Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken, Cumhuriyetçilerin önerisine destek vermeyi reddetti. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerini koruyan bir geçici bütçede ısrarcı oldu.

750 BİN KİŞİ ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILACAK

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada federal hükümetin muhtemelen kapanacağını söylemiş ve bu durumda çok sayıda çalışanın işten çıkarılabileceğini belirtmişti. ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO) ise hükümetin kapanması halinde yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceğini öngörmüştü.

HÜKÜMETİN KAPANMASI NE ANLAMA GELİYOR?

ABD yasalarına göre, Kongre’nin 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eren mali yıl için bütçe onaylamaması halinde geçici bütçelerle aradaki fark kapatılıyor. Ancak geçici bütçenin de kabul edilemediği durumlarda federal hükümet harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durduruyor.

Bu süreçte “temel” hizmetlerde görevli olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılıyor. ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel ise çalışmaya devam ediyor. Ancak bu “temel personel” kategorisindeki çalışanlar maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçeyi onaylayana kadar alamıyor.

Kaynak: AA