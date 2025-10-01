Taliban'dan Akılalmaz Yasak! Bu Kez de İnternet ve Telefon Bağlantısını Kestiler

Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeyi karanlığa götürürken bu kez akılalmaz bir yasakla gündeme geldi. Bu kez, ülkedeki tüm internet ve telefon şebekesi bağlantıları tamamen kesildi. Ülkede bağlantı seviyesinin yüzde 1'e düştüğü belirtildi.

Taliban'dan Akılalmaz Yasak! Bu Kez de İnternet ve Telefon Bağlantısını Kestiler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından Taliban hak ve özgürlükleri bir bir yok ederken, son olarak internet ve cep telefonu şebekelerini de kapattı. NetBlocks’un aktardığına göre Afganistan genelinde bağlantı seviyesi yüzde 1’e düştü.

Ülkede dünden itibaren uygulanmaya başlanan internet ve telefon kesintisi bugün tam olarak devreye sokuldu.

Reuters’ta yer alan habere göre, NetBlocks isimli kuruluş ülke çapında bağlantının normal kapasitenin yüzde 1 seviyesine indiğini açıkladı. Cep telefonu şebekeleri de aynı altyapıyı kullandığından iletişimin tamamen kesildiği belirtildi.

Özel televizyon kanalı Tolo News, Taliban’ın 3G ve 4G interneti yasakladığını, yalnızca 2G bağlantının aktif kalacağını duyurdu.

Taliban'dan Akılalmaz Yasak! Bu Kez de İnternet ve Telefon Bağlantısını Kestiler - Resim : 1
Taliban yönetimi geçirmesinin ardından en çok kadınları hedef aldı.

YASAKLAR ÜLKESİ

Taliban, 2021 yılında Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından birçok özgürlüğe darbe vurmuştu.

Kız çocuklarının okula gitmesi yasaklanırken, kadınların kamu ve özel sektörde istihdamı da kısıtlandı.

BM’de çalışan kadınların ofislere gitmesi yasaklanırken, kadınların evden çalışabilmek ve toplumsal hayata kısmen de olsa katılabilmek için internete yönelmişti.

Taliban, geçen haftalarda da ‘ahlaka aykırı içerikler’i bahane ederek bazı vilayetlerde fiber optik bağlantıları kesmişti.

Üniversitelerde insan haklarına ilişkin dersler iptal olurken, kadın yazarların kitapları da toplatılmıştı.

Taliban Kadınların Kalemini de Susturdu! 140 Esere YasakTaliban Kadınların Kalemini de Susturdu! 140 Esere YasakDünya
Taliban'dan Yeni 'Ahlak' Yasası: Kadının Sesine Bile Tahammül Yok!Taliban'dan Yeni 'Ahlak' Yasası: Kadının Sesine Bile Tahammül Yok!Dünya
Taliban Yetkilisinden Şaşırtan Çağrı: Kadınların Eğitim Yasağı KaldırılsınTaliban Yetkilisinden Şaşırtan Çağrı: Kadınların Eğitim Yasağı KaldırılsınGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Taliban Afganistan yasak
Galatasaray Cehennemi Yaşattı: Liverpool’un Yıldızı Muhammed Salah Buna Daha Fazla Dayanamadı Cehennemi Yaşadı! Daha Fazla Dayanamadı
Filipinler’de 6.9’luk Deprem; Kiliseler Çöktü, Okullar Boşaltıldı! Ölü Sayısı Artıyor Filipinler’de 6.9’luk Deprem; Ölü Sayısı Artıyor
Galatasaray İngiliz Devini Devirdi, UEFA Ülke Puanı Güncellendi! İşte Türkiye’nin Sıralaması Cimbom Kazandı UEFA Ülke Puanı Güncellendi
Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Ölü ve Yaralılar Var... Nedeni Ortaya Çıktı Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Nedeni Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı
Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Ölü ve Yaralılar Var... Nedeni Ortaya Çıktı Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Nedeni Ortaya Çıktı
Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü: Belediye ve Valilikten Peş Peşe Açıklama Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı