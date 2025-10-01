Taliban'dan Akılalmaz Yasak! Bu Kez de İnternet ve Telefon Bağlantısını Kestiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından Taliban hak ve özgürlükleri bir bir yok ederken, son olarak internet ve cep telefonu şebekelerini de kapattı. NetBlocks’un aktardığına göre Afganistan genelinde bağlantı seviyesi yüzde 1’e düştü.

Ülkede dünden itibaren uygulanmaya başlanan internet ve telefon kesintisi bugün tam olarak devreye sokuldu.

Reuters’ta yer alan habere göre, NetBlocks isimli kuruluş ülke çapında bağlantının normal kapasitenin yüzde 1 seviyesine indiğini açıkladı. Cep telefonu şebekeleri de aynı altyapıyı kullandığından iletişimin tamamen kesildiği belirtildi.

Özel televizyon kanalı Tolo News, Taliban’ın 3G ve 4G interneti yasakladığını, yalnızca 2G bağlantının aktif kalacağını duyurdu.

Taliban yönetimi geçirmesinin ardından en çok kadınları hedef aldı.

YASAKLAR ÜLKESİ

Taliban, 2021 yılında Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından birçok özgürlüğe darbe vurmuştu.

Kız çocuklarının okula gitmesi yasaklanırken, kadınların kamu ve özel sektörde istihdamı da kısıtlandı.

BM’de çalışan kadınların ofislere gitmesi yasaklanırken, kadınların evden çalışabilmek ve toplumsal hayata kısmen de olsa katılabilmek için internete yönelmişti.

Taliban, geçen haftalarda da ‘ahlaka aykırı içerikler’i bahane ederek bazı vilayetlerde fiber optik bağlantıları kesmişti.

Üniversitelerde insan haklarına ilişkin dersler iptal olurken, kadın yazarların kitapları da toplatılmıştı.

