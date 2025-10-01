Yunanistan'da 24 Saatlik Genel Grev: Atina'da Ulaşım Felç Oldu

Yunanistan'da hükümetin iş yasası reformlarına tepki olarak kamu ve özel sektör çalışanları 24 saatlik genel grev başlattı. Atina'da feribotlar, taksiler ve trenler dururken, otobüs ve metro kısıtlı seferlerle işledi; başkentte iki yürüyüş ve ülke genelinde protestolar düzenlenecek.

Yunanistan'da 24 Saatlik Genel Grev: Atina'da Ulaşım Felç Oldu
Yunanistan'da hükümetin tartışmalı iş yasası değişikliklerine karşı büyük bir iş durdurma eylemi gerçekleştirildi. Kamu ve özel sektör çalışanlarının sendikalar öncülüğünde organize ettiği ülke çapındaki 24 saatlik genel grev, başkent Atina başta olmak üzere tüm ülkede etkisini gösterdi. Grev, iş güvencesini ve çalışma koşullarını tehdit eden reformlara karşı bir uyarı niteliğinde.

SEFERLER DURDU

Atina'da feribotlar limanlara demir attı, taksi hizmetleri tamamen durdu ve tren seferleri iptal edildi. Otobüs, tramvay ve metro hatları ise sınırlı seferlerle yolcu taşıdı. Bu kesintiler, günlük hayatı ciddi şekilde aksatırken, sendikalar grevin "hükümetin emek karşıtı politikalarına karşı son uyarı" olduğunu vurguladı.

Grev kapsamında Atina'da iki ayrı yürüyüş düzenlenecek; protestocular Syntagma Meydanı'ndan başlayarak hükümet binalarına yönelecek. Ülkenin diğer şehirlerinde de eş zamanlı gösteriler planlanıyor. Yunanistan'daki sendikalar, iş yasası taslağının esnek çalışma saatlerini artıracağını ve işten çıkarmaları kolaylaştıracağını savunarak, grevin genişletilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: DHA

