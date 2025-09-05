Hyundai’de Grev Tehlikesi: Üretim Her An Durdurulabilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası ajanslara göre, grevler Hyundai’nin Asan, Jeonju ve Ulsan tesislerinde üretimi doğrudan etkileyecek. Böylece markanın popüler modelleri Kona, Tucson, Santa Fe, Palisade, Sonata ve Grandeur’un yanı sıra Genesis serisi G70, G80, G90, GV60, GV70 ve GV80 de üretim kesintisinden zarar görebilecek.

KADEMELİ GREV PLANI

İlk aşamada grevlerin Çarşamba ve Perşembe günleri yalnızca iki saat sürmesi öngörülüyor. Ancak taraflar Cuma gününe kadar uzlaşamazsa, iş bırakma süresinin dört saate çıkacağı ifade ediliyor.

SENDİKANIN TALEPLERİ

Çalışanlar yalnızca maaş artışı değil, aynı zamanda haftada dört buçuk gün çalışma düzeni ve emeklilik yaşının 64’e yükseltilmesi gibi kapsamlı düzenlemeler talep ediyor. Ayrıca işçiler, aylık 102 dolar zam ve şirketin geçtiğimiz yıl elde ettiği net kârın yüzde 30’una denk gelen performans primi istiyor.

Hyundai yönetimi ücret artışı ve ikramiye önerisinde bulunsa da, sendikanın beklentileri karşılanmadı. Oylamaya katılan işçilerin yüzde 86’sı greve ‘evet’ dedi.

