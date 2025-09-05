Altın Rekora Doymuyor, Yatırımcıya Yeni Uyarı! İslam Memiş Tarih Vererek Açıkladı: Kasım Ayına Dikkat

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yeni açıklama geldi. Yatırımcılar dikkat! Memiş, Kasım ayı için yaptığı uyarıyı yineledi. İşte detaylar…

Altın Rekora Doymuyor, Yatırımcıya Yeni Uyarı! İslam Memiş Tarih Vererek Açıkladı: Kasım Ayına Dikkat
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, rekor kıran altın fiyatları ile ilgili yeni bir uyarıda bulundu. ‘Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?’ sorusuna yanıt veren Memiş, Kasım ayına dikkat çekti.

İSLAM MEMİŞ’TEN YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI

Para ve altın piyasası uzmanı İslam Memiş, sosyal medya üzerinden piyasaları değerlendirdi ve yatırımcılara uyarılarda bulundu. Altın ve gümüş için 4 aylık bekleme sürecinin son bulduğunu söyleyen Memiş, “Eylül ayı itibarıyla Kasım ayına kadar yeni bir yükseliş dalgasına hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

Altın fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Memiş, “1 Ocak tarihinde gram altın TL fiyatı, yurt içi piyasalarında fiziki altın 3.050 TL seviyesinden yıla başladı. Dün 4.798 TL seviyesine kadar yükseldi. Yani 8 ayda gramda 1.748 TL’lik (%57) değer artışı gördük” yorumunda bulundu.

YÜZDE 36 DEĞER KAZANDI

Ons altının 2.623 dolar seviyesinden başladığını ve dün 3.578 dolar seviyesinin görüldüğünü belirten Memiş, 8 ayda 955 dolarlık (yüzde 36) bir değer artışı yaşandığını vurguladı.

KASIM AYINA DİKKAT!

Kasım ayına kadar sürecek yeni yükseliş trendine işaret eden Memiş, dolar/TL kurunun da gram altın üzerinde belirleyici olacağını vurguladı. “Yıl sonuna kadar dolar/TL için 45 TL seviyesi beklendiği için haliyle gram altın fiyatı da buradan destek alarak yükseliş trendinde olacak” diye konuştu. Altındaki kritik seviyelere dikkat çeken Memiş, “4.500 TL seviyesi yukarı kırıldıktan sonra kademeli yükselişlere odaklanacağız. 4.650, 4.750, 4.850 ve devamında 5.000 TL seviyesi kademeli hedefler olacak.” dedi.

Ancak kısa vadede alım için uygun bir ortam olmadığını belirten Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcıların, nakit ihtiyacı yoksa elde tutmaya devam etmesi gerektiğini. ‘Satalım mı?’ sorusunun cevabına olumsuz cevap verdiğini ve varlıklarımızı Kasım ayına kadar yine elde tutmaya devam etmemiz gerektiğini hatırlattı.

BU HAFTA ALIM İÇİN UYGUN MU?

Memiş, daha önce altın almamış veya fırsatı kaçırmış olanlar için bu hafta altın almak uygun olmadığını kar satışlarını beklemek gerektiğini ifade etti.

