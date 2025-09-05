Türkiye'nin Öncü Otomotiv, Plastik ve Yapı Devi Konkordato Talep Etti

Bursa’da faaliyet gösteren Maresen Plastik, Maresen Otomotiv ve Minda Yapı, yaşadıkları mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme, üç şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı alırken, bu süreçte şirketlerin mal varlıklarının devri kısıtlandı.

Son Güncelleme:
Türkiye'nin Öncü Otomotiv, Plastik ve Yapı Devi Konkordato Talep Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karara göre, firmalar mahkeme izni olmadan taşınır veya taşınmazlarını devredemeyecek, rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve karşılıksız tasarruflarda bulunamayacak. Ayrıca 22 Ağustos itibarıyla yeni icra ve iflas takipleri başlatılamayacak.

Türkiye'nin Öncü Otomotiv, Plastik ve Yapı Devi Konkordato Talep Etti - Resim : 1

7 GÜNLÜK SÜRE TANINDI

Geçici mühlet süresince şirketlerin faaliyetlerini denetlemek üzere konkordato komiseri görevlendirildi. Alacaklıların ise mahkeme kararına 7 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

Türkiye'nin Öncü Otomotiv, Plastik ve Yapı Devi Konkordato Talep Etti - Resim : 2

SEKTÖRDE HANGİ FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYOR?

Maresen Plastik: 2002’de kurulan şirket, ESEN Plastik A.Ş.’nin Marmara Bölge distribütörü olarak sektöre adım attı. Hem iç pazarda hem de dış pazarda plastik ürünleriyle faaliyet yürütüyordu.

Maresen Otomotiv: 2019 yılında hizmet vermeye başlayan firma, Goodyear markasının Bursa bayiliğini üstlenmişti. Lastik değişimi, servis, akü satışı ve lastik oteli hizmetleri sunarken, Duracell Akü Güney Marmara bayiliğini de bünyesine kattı.

Minda Yapı: 2008’de kurulan şirket, inşaat malzemeleri, altyapı ve üstyapı projeleri için geniş ürün yelpazesiyle hizmet veriyordu. Bursa’dan Yalova’ya kadar uzanan geniş satış ağıyla bölgenin önde gelen yapı tedarikçileri arasında yer alıyordu.

Ünlü Banka Duyurdu: IBAN Numaraları Değişiyor! Müşterisi Olanlar DikkatÜnlü Banka Duyurdu: IBAN Numaraları Değişiyor! Müşterisi Olanlar DikkatEkonomi

Ünlü Çay Markasında Boya Skandalı! Yasal İşlem BaşlatılacakÜnlü Çay Markasında Boya Skandalı! Yasal İşlem BaşlatılacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Konkordato İflas
Son Güncelleme:
Yılın En Ucuz Sıfır Otomobillerinde Liste Değişti: İşte Model Model Fiyat Tablosu Yılın En Ucuz Sıfır Otomobillerinde Liste Değişti: İşte Model Model Fiyat Tablosu
ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri Sonrasında Altında Yeni Rekor ABD İstihdam Verileri Sonrası Altında Yeni Rekor
Alacakaranlık Hayranlarına Müjde! Ücretsiz Olarak Ekranlara Gelecek: Geçmişe Dönüş Başlıyor Alacakaranlık Hayranlarına Müjde! Geri Dönüyor
Van’ın Göbeğinde Keşfettiler! Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Yığıntı Halinde Bulundu: Bir Tanesi Bile Çok Değerli Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Çok Değerli
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Flaş Karar: İstanbul'da Okul Saatleri Değişti Okul Saatleri Değişti
Van’ın Göbeğinde Keşfettiler! Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Yığıntı Halinde Bulundu: Bir Tanesi Bile Çok Değerli Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Çok Değerli
Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’ Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı
YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul: İlçe Kongreleri Devam Edecek YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul
CHP İstanbul İl Yönetimine Atanan 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak! 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak!