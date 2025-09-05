Türkiye'nin Öncü Otomotiv, Plastik ve Yapı Devi Konkordato Talep Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karara göre, firmalar mahkeme izni olmadan taşınır veya taşınmazlarını devredemeyecek, rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve karşılıksız tasarruflarda bulunamayacak. Ayrıca 22 Ağustos itibarıyla yeni icra ve iflas takipleri başlatılamayacak.

7 GÜNLÜK SÜRE TANINDI

Geçici mühlet süresince şirketlerin faaliyetlerini denetlemek üzere konkordato komiseri görevlendirildi. Alacaklıların ise mahkeme kararına 7 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

SEKTÖRDE HANGİ FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYOR?

Maresen Plastik: 2002’de kurulan şirket, ESEN Plastik A.Ş.’nin Marmara Bölge distribütörü olarak sektöre adım attı. Hem iç pazarda hem de dış pazarda plastik ürünleriyle faaliyet yürütüyordu.

Maresen Otomotiv: 2019 yılında hizmet vermeye başlayan firma, Goodyear markasının Bursa bayiliğini üstlenmişti. Lastik değişimi, servis, akü satışı ve lastik oteli hizmetleri sunarken, Duracell Akü Güney Marmara bayiliğini de bünyesine kattı.

Minda Yapı: 2008’de kurulan şirket, inşaat malzemeleri, altyapı ve üstyapı projeleri için geniş ürün yelpazesiyle hizmet veriyordu. Bursa’dan Yalova’ya kadar uzanan geniş satış ağıyla bölgenin önde gelen yapı tedarikçileri arasında yer alıyordu.

