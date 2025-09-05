Altında 'ABD' Fırtınası! Rekor Üstüne Rekor Kırdı

ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından ons altın yükselişe geçti. 3 Eylül Çarşamba günü 3 bin 578 dolara kadar yükselerek rekor tazeleyen ons altın, düşük istihdam rakamları sonrasında rekor kırarak 3 bin 583 doları gördü.

Altında 'ABD' Fırtınası! Rekor Üstüne Rekor Kırdı
ABD'de küresel piyasaların yakından takip ettiği Ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Daha önce 73 bin olarak açıklanan Temmuz ayı istihdam artışı 79 bine revize edildi. Son iki aya yönelik ise 21 binlik aşağı yönlü revizyon yapıldı.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI

Verilere göre, tarım dışı istihdam Ağustos'ta 22 bin arttı, ülkede işsizlik yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e yükseldi. Ülkede işsizlik oranı 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Enflasyon göstergeleri açısından dikkate alınan ortalama saatlik kazançlar tarafında aylık artış yüzde 0,3 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

BEKLENTİ ALTINDA RAKAMLAR

ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin açıklamasının ardından gözler piyasalardaki son duruma çevrildi. Açıklanan rakamlar, beklentinin altında olurken, düşük istihdam rakamları sonrasında piyasalarda hareketlendi.

ALTINDA YENİ REKOR

Hafta başından bu yana rekor üstüne rekor kıran ons altın, yeniden yükselişe geçti. 3 Eylül Çarşamba günü 3 bin 578 dolara kadar yükselerek rekor tazeleyen ons altın, ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından rekor seviyede yükseldi.

Altın rekor kırarak 3 bin 583 doları görürken, yurt içinde ise gram altın 4 bin 738 lirayı gördü. ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından aşağı yönlü eğilim sergileyen dolar, endeksi 97,51 puan oldu.

