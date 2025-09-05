Yılın En Ucuz Sıfır Otomobillerinde Liste Değişti: İşte Model Model Fiyat Tablosu
Türkiye’de otomobil fiyatlarının hızla artması, sıfır araç sahibi olmayı her geçen gün daha da güçleştiriyor. Dövizdeki dalgalanmalar, krediye erişimde yaşanan sıkıntılar ve yüksek faiz oranları tüketicilerin araç alım planlarını zorlaştırırken, pazardaki en uygun fiyatlı modeller de açıklandı.
Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’de en ucuz sıfır araçların başında kompakt sınıf sedanlar ve küçük hacimli hatchback modeller geliyor. Özellikle şehir içi kullanım için tercih edilen düşük motor hacimli otomobiller, yakıt tasarrufu ve fiyat avantajı ile öne çıkıyor.
İşte Eylül 2025’in en ucuz 10 sıfır otomobili:
Fiat Egea Sedan – 979.900 TL
Fiat Egea Cross – 1.099.900 TL
Hyundai i10 – 1.119.000 TL
Hyundai i20 – 1.225.000 TL
Kia Picanto – 1.225.000 TL
Hyundai Bayon – 1.322.740 TL
Dacia Sandero Stepway – 1.325.000 TL
Opel Corsa – 1.376.000 TL
Renault Clio – 1.489.722 TL
Listenin zirvesinde 979 bin 900 TL’lik fiyatıyla Fiat Egea Sedan yer alırken, Egea Cross ve Hyundai i10 uygun fiyatlı modeller arasında ikinci ve üçüncü sırada konumlandı.
