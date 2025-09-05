İkinci El Otomobilde Balon Sönüyor

Türkiye’de bir süredir hızla yükselen ikinci el otomobil fiyatları, bu yıl itibarıyla gerilemeye başladı. Geçtiğimiz yıl rekor seviyeleri gören fiyatlar, son aylarda ortalama yüzde 10–15 oranında düşüş yaşadı. Uzmanlara göre bu gelişme, sektörde “balon” olarak adlandırılan fiyat şişkinliğinin sona erdiğini gösteriyor.

Geçmişte sıfır otomobillere gelen zamların ikinci el piyasasını da yukarı çekeceği öngörülüyordu. Ancak yüksek faiz oranları, krediye erişimde yaşanan zorluklar ve vatandaşların alım gücündeki düşüş bu beklentiyi boşa çıkardı. Araç arzının fazla olmasına karşın alıcı sayısının azalmasıyla pazar durgunlaştı. Özellikle yatırım amaçlı alımların azalması, hareketliliği daha da yavaşlattı.

SEKTÖRDEN BEKLENTİ: FİYATLAR DAHA DA İNEBİLİR

Galericiler, ikinci el araç piyasasında çok sayıda seçenek olmasına rağmen tüketicilerin fiyatların biraz daha gerilemesini beklediğini belirtiyor. Uzmanlara göre talepte belirgin bir artış olmadığı sürece fiyatların yeniden eski seviyelere çıkması mümkün görünmüyor.

EN ÇOK SATILAN İKİNCİ EL MODELLER

Piyasada durgunluk yaşansa da bazı modeller uygun fiyatları, düşük işletme maliyetleri ve dayanıklılıklarıyla öne çıkmaya devam ediyor. İşte ikinci el araç pazarında en çok tercih edilen modeller:

Hyundai i20 – Ekonomik yakıt tüketimiyle gençlerin tercihi.

Opel Astra – Güçlü sürüş ve yaygın servis ağıyla dikkat çekiyor.

Volkswagen Golf – Kalite algısı ve yedek parça avantajıyla öne çıkıyor.

Volkswagen Passat – Geniş iç hacmiyle sedan segmentinde öne çıkan model.

Toyota Corolla – Dayanıklılığıyla uzun vadeli yatırım aracı olarak görülüyor.

Ford Focus – Uygun bakım maliyetleri ve sürüş keyfiyle tercih ediliyor.

Honda Civic – Genç sürücüler arasında popülerliğini koruyor.

Renault Megane – Ailelere hitap eden geniş iç hacmiyle öne çıkıyor.

Renault Clio – Yakıt tasarrufu ve düşük bakım maliyetleriyle lider hatchback.

Fiat Egea – Yerli üretim avantajı, düşük kullanım maliyetleri ve yaygın parça ağı sayesinde listenin zirvesinde.

