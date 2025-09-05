Gözler Merkez Bankası'nın Faiz Kararında... Goldman Sachs'dan Flaş Hamle

Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın 11 Eylül’de açıklayacağı faiz kararıyla ilgili tahminini değiştirdi. Dev banka, faiz indirimi beklentisini 350 baz puandan 200 baz puana revize ettiğini duyurarak nedenini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı karar, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomistlerin faiz indirimini beklentisinin olduğu karar için ABD merkezli dev yatırım bankasından da flaş bir hamle geldi.

Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın 11 Eylül’de açıklayacağı kararda faiz indirim beklentisini 350 baz puandan 200 baz puana düşürdü. Dev banka, beklentisini revize etmesine sebep olarak ikinci çeyrekte beklenenden güçlü gelen büyüme verileriyle beraber, ağustos ayında tahminleri aşan enflasyon oranlarını işaret etti.

'DAHA ILIMLI OLMALARINI BEKLİYORUZ'

Goldman Sachs, "İkinci çeyrek GSYH büyümesi, zayıf iç talebe rağmen beklentileri fazlasıyla aştı. Aynı zamanda ağustos enflasyonu tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmeler nedeniyle Merkez Bankası'nın önceki toplantıya kıyasla daha ılımlı bir faiz indirimi yapmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

SON FAİZ KARARI

Para Politikası Kurulu, son olarak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar vermişti. Ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirmişti.

