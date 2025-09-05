Vadi'de Bereketli Sezon Başladı: Yılda 5 Kez Hasat Edilebiliyor! Yabancılar Sıraya Giriyor, Kapış Kapış Alıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vadide yılda 4 ila 5 kez hasat yapılabilen mor reyhan, üreticilere yüksek kazanç sağlarken, köhnü üzümü de bölgenin en çok tercih edilen tarım ürünlerinden biri olmayı sürdürüyor.

“ÜZÜMÜMÜZ KALİTELİ, PAZAR SIKINTIMIZ YOK”

Yaklaşık 11 yıldır mor reyhan üretimi yapan çiftçi Necla Karakaya, bu yıl üçüncü kez hasat aldıklarını belirterek verimden oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Ailesinden miras kalan bağlarda 50 yıldır köhnü üzümü yetiştiren Hüseyin Karamağaralı ise, üzümün kalitesi sayesinde pazarlama konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını vurguladı. Karamağaralı, “Ailemin geçim kaynağı üzüm. Kalitemiz yüksek olduğu için satmakta zorlanmıyoruz.” dedi.

COĞRAFİ İŞARET SONRASI ÜRETİM ARTTI

Arapgir Belediyesi’nde görevli ziraat yüksek mühendisi Cem Tüfekci, 2017 yılında belediyenin girişimleriyle Arapgir mor reyhanının coğrafi işaret tescili aldığını hatırlattı.

O tarihten sonra üretimin hızla arttığını kaydeden Tüfekci, şu bilgileri verdi:

Bugün yaklaşık 100 çiftçi, 350–400 dekar alanda üretim yapıyor.

Mor reyhan yılda 4–5 defa hasat edilebiliyor.

Dekar başına 3 ila 3,5 ton yaş ürün elde ediliyor.

Tüfekci ayrıca mor reyhanın çay, baharat, reçel ve şerbet yapımında değerlendirildiğini, ürünün Almanya, Hollanda ve Japonya gibi ülkelere ihraç edildiğini de sözlerine ekledi.

