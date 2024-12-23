ALTIN FİYATLARI Son Dakika: İslam Memiş Gram Altın için Net Konuştu: Ekranda O Rakamı Görürseniz Korkmayın!

Son dakika haberleri... Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki yıl faiz indirimleri konusundaki temkinli duruşu nedeniyle geçtiğimiz hafta yaşanan kayıpların ardından kısa pozisyon kapatmaya dönük alımların desteğiyle bu sabah yükseldi. Altın fiyatları üzerinde Fed’in şahin duruşu baskı yaratırken, dolar endeksi bu baskıyı kısmen dengeledi. Ons altın fiyatı bu sabah 2627,52 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2625,25 dolar seviyesinde.

GRAM, ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yurt içinde gram altın fiyatı yılın bitimine çok kısa bir süre kala yeni haftanın ilk gününde Kapalıçarşı serbest piyasada 3.055 TL’den değerleniyor. Çeyrek altın fiyatı 5.143 TL ve Cumhuriyet altını da 20.785 TL’den ekranlara yansıyor.

FED’İN 2025’TEKİ FAİZ ADIMI İÇİN İLK SİNYAL

Fed Aralık ayında beklendiği gibi faiz oranlarını düşürdü ancak gelecekte borçlanma maliyetlerindeki düşüş hızını yavaşlatabileceği sinyalini de verdi. Bu kapsamda 2025 yılı için öngörülen faiz indiriminin Eylül ayında tahmin edilen tam yüzdelik indirime kıyasla yarım puanlık bir seviyede revize edildiği görüldü.

ALTINDA ‘İŞÇİLİK’ HESABI

Peki altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Altın için alım fırsatı ne zaman? Konuya ilişkin Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın fiyatlarının 2580-2680 dolar bandında hareket edebileceğini dikkat çekti. Bu hafta takip edilmesi gereken en önemli seviyenin 2.660 dolar olduğunu ve altın fiyatlarında 2.608 dolara kadar gerileme yaşanabileceğinin altını çizdi.

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN YORUMU

Altın gram fiyatı için de düşüş tahmini yapan uzman isim, yıl sonu hesap kapatma dönemi içinde olunduğunu ve bu sebeple 3 bin dolarlık işçiliği 1000 dolara kadar gerilediğini ifade etti. Ocak ayından itibaren işçilik ücretlerinin artmasını bekleyen Memiş, gram altında 2.980 – 3.080 TL seviyelerinin öne çıktığını belirtti. 3 bin TL’nin altındaki rakamlardan altın alınabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi