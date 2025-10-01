Coldplay Konserindeki Skandalın Ardından Flaş Gelişme! Eski Astronomer CEO'su Eşiyle Barıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birkaç ay önce, Andy Bryon'un Boston'daki Coldplay sahnesinde şirketinin insan kaynakları yöneticisi Kristin Cabot ile kameralara yakalanması, hem iş dünyasını hem de magazin gündemini ayağa kaldırmıştı. Viral olan bu görüntüler, Bryon'un Astronomer'daki CEO'luk koltuğunu terk etmesine yol açarken, özel hayatı da mercek altına alınmıştı. Eşi Megan Bryon ise skandalın ardından sosyal medya hesaplarını sessize aldı, profilinden eşinin soyadını çıkardı ve çiftin Massachusetts'teki evlerini terk ederek Maine'deki tatil mülklerine sığındığına dair iddialar dolaşmıştı.

BARIŞTILAR

Ancak son günlerde gelen görüntüler, bu fırtınanın dinmiş olabileceğini gösteriyor. Kennebunk sahilindeki lüks bir malikaneden birlikte çıkan Bryon çifti, gün batımında romantik bir gezintiye çıktı. Megan'ın parmağındaki evlilik yüzüğünün hâlâ yerinde olması dikkat çekerken, ertesi sabah el ele verdikleri yürüyüşte de gülümsemeleri gözlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan, skandalın diğer kahramanı Kristin Cabot'un eşi Andrew Cabot, olaydan hemen sonra boşanma davası açmıştı. Cabot, mahkeme sürecinde durumu şöyle özetlemişti:

“Boşanma zaten sürece girmişti, bu olay sadece her şeyi kamuoyuna taşıdı.”

Andy Bryon'ın eski eşi Julia ise, eski kocasını sert sözlerle eleştirdi ve onu “evlilik sorumluluklarına uygun olmayan, maddiyata önem veren” biri olarak tanımladı. Julia'nın bu çıkışı, Bryon'un geçmiş ilişkilerindeki sorunları yeniden gündeme getirdi.

SOSYAL MEDYA TARTIŞIYOR

Astronomer şirketi, CEO'nun istifasının ardından sessizliğini korurken, bu barışma görüntüleri sosyal medyada yeni tartışmalara yol açtı. Bazıları çifti desteklerken, diğerleri "affetmek mi yoksa unutmak mı?" diye sorguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi