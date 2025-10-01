MSB'den Sumud Filosu İçin Kritik Tahliye Hamlesi!

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'ye yardım için yola çıkan Sumud Filosu’ndan 11 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilenler arasında 3 Türk vatandaşı da bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Filistin’e insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu ile ilgili kritik bir açıklama yaptı. Bakanlık, filo kapsamında yardım talebinde bulunan 11 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, tahliye edilenler arasında 3 Türk vatandaşı da bulunuyor. Bakanlık, sürecin uluslararası hukuk ve insani yardım ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

FİLO, RİSKLİ BÖLGEYE GİRDİ

Bu arada Gazze’ye yönelik insani yardımların ulaştırılabilmesi için sivil girişimlerle oluşturulan Sumud, 'yüksek riskli bölgeye' girdiğini ve İsrail donanmasının yaklaştığını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Sumud Filosunu durdurma çağrısı yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

