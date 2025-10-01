Endonezya Bu Kez 6.1'le Sarsıldı

Endonezya’nın Maluku eyaleti sallanmaya devam ediyor. Bugün de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Bölgede tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya Bu Kez 6.1'le Sarsıldı
Endonezya’nın Maluku eyaleti açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Dün meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından Endonezya’da bu kez de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Can ve mal kabı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

DÜN DE SALLANMIŞTI

Endonezya’da dün, Cava Adası’nın Doğu Cava kesiminde yer alan Kalianget kentinin 32 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 14 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde, can ve mal kaybı bildirilmemişti.

