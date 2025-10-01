Filipinler’deki 6,9 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı Artıyor

Filipinler’in orta kesimlerinde dün gece meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem, geniş çapta yıkıma yol açtı. Yetkililer, ölü sayısının ilk belirlemelere göre en az 69 olduğunu duyururken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Depremin merkez üssüne yaklaşık 19 kilometre uzaklıkta bulunan 90 bin nüfuslu Bogo şehri, felaketin en ağır etkilediği yerlerden biri oldu. Resmi kaynaklar, kentte en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, çok sayıda yaralının hastanelerde tedavi altına alındığını, ancak sağlık kuruluşlarının kapasitesinin yetersiz kaldığını aktardı. Elektrik ve su altyapısının çöktüğü bölgelerde, ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.

KOMŞU KASABALARDA CAN KAYBI ARTIYOR

Depremin etkilediği diğer yerleşim birimleri arasında bulunan Medellin kasabasında, çöken yapılar altında kalan en az ondan fazla kişi hayatını kaybetti. Bogo yakınlarındaki San Remigio kasabasında ise, belediye başkanı Alfie Reynes’in verdiği bilgiye göre, bir basketbol maçında yaşanan panik anında 5 kişi çöken duvarlar altında kalarak yaşamını yitirdi. Reynes, altyapısının tamamen zarar gördüğü kasaba için acil gıda, içme suyu ve kurtarma ekipmanına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

TSUNAMİ ALARMI KISA SÜRE İÇİNDE KALDIRILDI

Büyük deprem sonrası bölgede kısa süreli bir tsunami paniği yaşandı. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, özellikle Cebu ve çevresindeki kıyı bölgeleri için uyarı yayınladı ancak beklenen tehlikeli dalgaların oluşmaması nedeniyle uyarı kaldırıldı.

